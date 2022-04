Preço da caixa de bombons varia 101% em Londrina; diferença do camarão supera 400%

Em relação aos tabletes de chocolates, os preços mínimos variaram de R$ 2,99 a R$ 6,99. E a menor variação percentual foi identificada nos preços do produto Arcor – Rocklets 80g, indo de R$ 3,99 a R$ 4,19 (5,01%). Já os ovos de Páscoa com as mais significativas variações foram o Kinder Ovo – Miraculous 100g e o Kinder Ovo – Minions 100g, ambos com preços que vão de R$ 41,99 a R$ 61,58 (46,65%).

Dentre as caixas de bombons, os menores preços verificados foram os dos produtos Garoto – Sortidos Garotices (R$ 5,95), Arcor – Sortido (R$ 6,99) e Arcor – Mix Tortuguita (R$ 6,49). A maior variação foi identificada no item Garoto – Sortidos – Garotices 250 g, que pode ser encontrado de R$ 5,95 a R$ 11,99, diferença correspondente a 101,51%.

Pescados





Os dados referentes aos preços dos pescados foram obtidos em oito estabelecimentos localizados no município, entre supermercados e peixarias, e correspondem a 36 itens.





As maiores variações foram constatadas no quilo do camarão “P” limpo congelado (401,97%) e camarão “M” limpo congelado (334,03%).





Dentre os itens com preço mais baixo, o menor valor constatado foi o do quilo da sardinha inteira congelada, que pode ser encontrado a R$ 11,86. Já o maior preço médio informado foi o do quilo do bacalhau do Porto em postas (Gadus morhua), pelo valor médio de R$ 123,34.





A pesquisa verificou, ainda, a variação total do preço médio entre os estabelecimentos pesquisados, equivalente a 77,91%.