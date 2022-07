Preço médio da gasolina cai R$ 1 em Londrina, identifica o Procon

O Procon-Ld (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) divulgou, nesta sexta-feira (22), o resultado da pesquisa de preços dos combustíveis realizada entre os dias 12 a 15 de julho, em Londrina. O levantamento de preços já pode ser conferido no site do Procon (clique aqui). Segundo o órgão fiscalizador, foi constatada uma redução média de R$ 1,00 no preço da gasolina, o que possibilitou encontrar o produto a R$ 5,79.

De acordo com o diretor-executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, a diminuição no preço da gasolina deve-se à redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Gasolina. “A redução foi maior do que a esperada. Em Londrina, deu 16,85% de diferença no preço praticado após a diminuição do ICMS, que passou de 29% para 18%. Isso se refletiu tanto na gasolina quanto no etanol, e foi perceptível na fiscalização que fizemos na semana passada, em conjunto à Receita Estadual, Ipem, Polícia Civil e a Guarda Municipal, onde constatamos a diminuição do valor em todos os postos de combustíveis e acreditamos que ainda deva cair mais”, explicou.

Mota também falou que, na próxima semana, será iniciada uma nova pesquisa de preços. Isso porque, a redução no ICMS do etanol foi anunciada pelo Governo do Estado do Paraná na segunda-feira (25). Com a decisão, a alíquota do imposto passou de 18% para 12%.





Para verificar exatamente a redução dos valores e os motivos, o Procon de Londrina já havia realizado uma pesquisa nos dias 28 de junho a 1º de julho, para apurar a efetiva redução de ICMS. Outra vistoria foi realizada entre os dias 12 a 15 de julho, oportunidade em que foi constatada a redução de R$ 1,00 no preço médio da gasolina comum. “Esse trabalho, somado ao fato da grande repercussão midiática, foi essencial para redução dos valores dos combustíveis em Londrina, onde hoje podemos encontrar gasolina comum mais baixa ainda, a R$ 5,49 o litro”, informou o diretor-executivo do Procon-Ld.





Entre os dias 12 a 15 de julho, o litro mais barato da gasolina comum custava R$ 5,79 e do etanol R$ 4,29. Já o preço mais caro ficou em R$ 6,09 e R$ 4,79, para a gasolina e para o etanol, respectivamente. Com isso, o preço médio, naquela época, foi de R$ 4,54 para o álcool e de R$ 5,94 para a gasolina.

