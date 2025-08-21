Prefeito de Londrina mostra propostas a empresários e define obras em dois parques industriais

Uma espera de três décadas está bem próxima do fim. A reunião para apresentar o projeto de implantação da infraestrutura para o Parque Industrial Buena Vista, às margens da BR-369, próximo à Ceasa, na Zona Leste de Londrina, foi realizada na manhã desta quinta-feira (21). O encontro ocorreu no auditório da Prefeitura e contou com a participação de cerca de 20 empresários estabelecidos naquela área da cidade.





No encontro, o prefeito Tiago Amaral fez um resumo dos trabalhos para a regularização do condomínio industrial, que conta com 196 lotes, detalhou o projeto da obra, que já está concluído, e as negociações junto ao Governo do Estado para viabilizar os recursos. O custo das obras, que incluem pavimentação asfáltica de todo o parque industrial, implantação de rede de drenagem pluvial e calçadas, entre outras melhorias, está estimado em R$ 24 milhões.

Aproximadamente R$ 12 milhões já estão garantidos pelo Governo do Estado e a outra metade será viabilizada pelos empresários, por meio da chamada Contribuição de Melhoria, tributo cobrado em decorrência de uma obra que valoriza o imóvel. O valor pode ser pago em até 72 vezes. Um estudo feito pelos técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação estimou que, após a realização de todos os serviços, os lotes terão uma valorização de cerca de 30%.

Por unanimidade, todos aceitaram a proposta apresentada pela Prefeitura e comemoraram o anúncio de que os R$ 24 milhões já estão reservados pelo Paranacidade.

O empresário do setor de locação de tendas para eventos, Valdecir Moura, elogiou a rapidez da Prefeitura em resolver, de uma vez por todas, o problema da falta de infraestrutura no local e as condições da proposta apresentada pelo Município.





“Ficou ótimo, porque está dentro do que a gente havia imaginado. Na realidade, ficou até abaixo. Então, está tendo uma lisura na questão pública. Essa era uma demanda de mais de 30 anos e as gestões anteriores, nenhuma delas quis fazer. Faltava vontade política. Com empenho e determinação, em pouco tempo a gestão atual conseguiu resolver o nosso problema e dos colaboradores que trabalham conosco”, disse.

Condomínio Industrial Estância DellaVille

Logo após o encontro com o grupo do Parque Industrial Buena Vista, o prefeito se reuniu com cerca de 20 empresários da Estância Industrial Dellaville, na zona norte, para apresentar a solução encontrada pela Prefeitura para o local, que também incluem pavimentação asfáltica de todo o condomínio, implantação de boa parte da drenagem pluvial e regularização fundiária do empreendimento.

Na Estância, que tem 141 lotes e cerca de 60 empresas estabelecidas, as obras de infraestrutura são aguardadas há, pelo menos, duas décadas. Também nesse caso, a proposta apresentada pela Prefeitura para não onerar em demasia os empresários foi a instituição da Contribuição de Melhoria.





O custo total para implantar toda a infraestrutura no local será de, aproximadamente, R$ 26 milhões. O Governo do Estado, por meio do Paranacidade, vai repassar cerca de R$ 13 milhões e os empresários vão custear o restante.

Empresário da área de engenharia, Wesley de Brito foi outro que elogiou a rapidez da Prefeitura em apresentar uma solução definitiva para a falta de infraestrutura do local e com boas condições de pagamento.





“O prefeito apresentou praticamente tudo pronto e só foi validar com ele. Foi uma ótima solução. A gente estava ansioso para resolver essa situação. Com certeza esse caminho que o prefeito trouxe para a gente vai ser bom para todos os empresários do loteamento. Ficou viável o custo, o prazo de pagamento razoável e bem acessível para todos conseguirem fazer esse parcelamento”, disse o empresário.

“Nossa ideia, desde o início das conversas com esses empresários foi destravar o processo, fazer as obras que eles precisam e, com isso, gerar mais empregos e renda para a nossa população. A parceria com o Governo do Estado e a sensibilidade do governador Ratinho Júnior foram fundamentais para que chegássemos a essa proposta extremamente interessante para os empresários e, claro, para o Município”, explicou o prefeito.





Presente no encontro que bateu o martelo sobre a implantação da infraestrutura nos dois condomínios, o presidente da Câmara Municipal, vereador Emanoel Gomes, comemorou os dois anúncios e os benefícios que trarão aos empresários, aos trabalhadores e à cidade.





“São décadas de espera. Esse pessoal paga seus impostos e, diga-se de passagem, são impostos altíssimos, então eles merecem trabalhar com dignidade, ter a pavimentação, a água, o esgoto. É uma grande vitória, tenho que parabenizar o prefeito Tiago por ter abraçado essa causa, vestido essa camisa. Vale destacar que o valor que eles irão pagar é muito pequeno, em vista de tudo que vai ser valorizado.”, ressaltou Gomes.





