Ibiporã + Feliz

Prefeitura abre credenciamento para 'food trucks' na festa dos 78 anos de Ibiporã

Redação Bonde com assessoria de imprensa
14 out 2025 às 12:12

Divulgação/Prefeitura de Ibiporã
A Prefeitura de Ibiporã publicou, na tarde desta segunda-feira (13), edital de chamada pública para criar cadastro de interessados em utilizar espaços públicos durante a “Ibiporã + Feliz”, comemoração dos 78 anos do município, marcada para o dia 8 de novembro (sábado), às margens do lago Dom Pedro Zilli.


O credenciamento é voltado exclusivamente a "food trucks" e trailers, não sendo permitida a montagem de barracas ou tendas. Estão previstos espaços para comercialização de bebidas, alcoólicas e não alcoólicas  e de alimentos.

Os interessados devem entregar a documentação no dia 24 de outubro, entre 8h e 15h, no setor de Protocolo da Prefeitura (Avenida dos Estudantes, 352 – Centro) ou encaminhar o material pelo site oficial, na seção de Protocolo, também no mesmo dia.


O edital completo  está disponível na edição desta segunda-feira (13) do Jornal Oficial do Município, com a lista de itens e especialidades aceitas, além dos valores referentes ao uso dos espaços durante o evento, que ocorrerá das 8h às 23h59.

A relação dos candidatos habilitados será publicada em 29 de outubro, no mesmo veículo. Já a escolha dos participantes será feita por sorteio público no dia 30 de outubro, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI). A sessão terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

Edital Ibiporã Aniversário
