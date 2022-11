Prefeitura de Londrina espera arrecadar R$ 70 milhões com Profis

Contribuintes em débito com o município têm até esta quarta-feira (30) para aderirem ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022 e garantirem o desconto de 75% sobre juros e multas nos pagamentos à vista e 65% para parcelamentos em até duas vezes. A partir de quinta-feira (1), o desconto para quem optar por quitar o débito à vista cai para 70%. O prazo para adesão ao programa termina em 21 de dezembro e a expectativa da prefeitura é finalizar o Profis com uma arrecadação de R$ 70 milhões.







Quando o projeto de criação do programa foi enviado à Câmara Municipal, a Secretaria Municipal da Fazenda estimava arrecadar R$ 40 milhões com a medida. Esse valor já foi superado em 55% e a prefeitura contabiliza R$ 62,314 milhões em arrecadação com o Profis 2022. As negociações ultrapassam, até o momento, os R$ 131,5 milhões e as adesões passam de 45 mil. “É um resultado muito positivo e ainda temos o mês de dezembro. Nossa previsão é chegar aos R$ 70 milhões até o final do ano”, disse o secretário da Fazenda, João Carlos Barbosa Perez. “O Profis veio para ajudar o nosso contribuinte em um momento de dificuldade imposta pela pandemia e tem surpreendido positivamente.”

A adesão ao programa pode ser feita pelo site www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “Profis 2022” ou por atendimento presencial, na Praça de Atendimento Fazenda, no prédio da prefeitura. Para facilitar aos contribuintes que não têm tempo de irem até a prefeitura durante a semana, a Secretaria da Fazenda tem realizado plantões aos sábados. No último (26), foram feitos 82 atendimentos que resultaram em 95 adesões e R$ 153.770,73 em valores negociados. Em dezembro acontece o último plantão.





