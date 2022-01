Prefeitura de Londrina inicia envio dos primeiros carnês do IPTU 2022

A Prefeitura de Londrina iniciou, nesta semana, o envio dos primeiros carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022. O documento deve chegar aos contribuintes, pelos Correios, na segunda quinzena de janeiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao todo, 271.353 carnês serão enviados. Desses, 124.675 terão vencimento para 28 de janeiro, para pagamento total à vista ou da primeira parcela, e outros 131.696 para 18 de fevereiro. Além disso, 14.982 têm isenção total.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Os contribuintes que optarem por pagar o IPTU à vista terão o desconto mínimo de 10%. E caso ele tenha quitado seu IPTU à vista nos anos anteriores, desde 2018, este desconto poderá chegar a até 14% em 2022”, explica o secretário municipal da Fazenda, João Carlos Barbosa Perez.





O pagamento do IPTU parcelado poderá ser feito utilizando os boletos enviados no carnê. É possível fazer a divisão do valor total entre duas e onze parcelas, desde que cada uma tenha valor mínimo de R$ 60,00.





Neste ano, 8.464 imóveis serão contemplados pelo IPTU Social, voltado às famílias que se enquadram nos programas de regularização fundiária e no Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O valor anual pago por esses contribuintes será de R$ 123,24, sendo R$ 61,62 referente ao IPTU e R$ 61,62 de taxa de coleta de lixo.

Continua depois da publicidade





O valor líquido entre IPTU 2022 e coleta de lixo é de R$ 448 milhões. A taxa de coleta de lixo foi fixada em R$ 160,99 para todo o ano, considerando que a coleta ocorra três vezes por semana no endereço, valor menor do que o aplicado no ano passado, quando foi cobrado o valor anual de R$ 169,57. O custo total da coleta de lixo, base para o rateio de 2022, foi de R$ 41.915.441,99.





O envio dos carnês foi dividido em dois lotes para não sobrecarregar os correios.





Até o final de semana, a Secretaria Municipal da Fazenda pretende liberar, também, o link para consulta e emissão dos boletos por meio do Portal da Prefeitura, na página www.londrina.pr.gov.br.