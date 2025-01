Prefeitura de Londrina inicia o envio de carnês do IPTU; meta é arrecadar R$ 544 mi

Serão enviados 145.253 carnês com vencimento em 31 de janeiro, e 141.437 vencerão no dia 14 de fevereiro; pagamentos à vista dão direito a descontos de 10% a 15%





A Prefeitura de Londrina divulgou nesta quinta (2) o cronograma oficial de encaminhamentos e vencimentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025. Divididos em dois lotes, os carnês possuem vencimentos da primeira parcela ou pagamento à vista para os dias 31 de janeiro e 14 de fevereiro.

O início do envio dos carnês às residências, via Correios, está programado para ocorrer entre esta quinta e 15 de janeiro para o primeiro vencimento. Ao todo, serão encaminhados 286.690 carnês aos contribuintes, contendo a notificação de lançamento do IPTU e também da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), além dos boletos bancários.





Deste total, 145.253 têm vencimento em 31 de janeiro. Outros 141.437 carnês vencem no dia 14 de fevereiro. Somados, os dois lotes perfazem valor líquido de R$ 544.231.337,82. Os benefícios fiscais já concedidos de ofício para o ano de 2025 pela Fazenda Municipal representam R$ 22.197.107,35.

De acordo com o Secretário Municipal de Fazenda, Eder Alexandre Pires, os boletos bancários do IPTU 2025 poderão ser pagos à vista ou em até 11 parcelas, na rede bancária ou lotéricas. Quem optar por pagar o IPTU 2025 à vista, respeitando o vencimento estabelecido, terá direito a desconto de 10% a 15% no montante total.





Aqueles que pagaram o IPTU à vista em 2024 receberão, em 2025, automaticamente, o acréscimo de 1% no desconto para pagamento na mesma modalidade. “Para aqueles contribuintes que já alcançaram o desconto de 15% e realizaram o pagamento à vista no ano passado, será mantido o mesmo percentual no carnê de 2025”, esclareceu Pires.

É importante ressaltar que a adoção do pagamento parcelado em 2025 ou mesmo sua inadimplência implica na perda do desconto progressivo já obtido, retornando para o patamar de 10% para o próximo ano.





O secretário de Fazenda explica ainda que, em caso de não recebimento do carnê, o contribuinte tem duas opções: consultar o lançamento e gerar os boletos para pagamento pela internet (a partir do dia 10) ou vir diretamente na Praça de Atendimentos da Secretaria de Fazenda. “É importante que o contribuinte não perca o vencimento do IPTU, principalmente para aqueles que já tem um desconto agregado para pagamento à vista. Para isto, caso não receba o carnê, o contribuinte poderá gerar o boleto pela internet diretamente no Portal do Município ou realizar o agendamento para vir pessoalmente à Praça de Atendimentos da Fazenda”, explicou.

Em caso de não-recebimento do carnê, os munícipes deverão comunicar a situação diretamente à Secretaria Municipal de Fazenda, até o dia 28 de fevereiro. Se o aviso não for feito dentro deste prazo, o contribuinte será considerado notificado dos lançamentos do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo no corrente exercício (2025).





Para prestar suporte e orientar a população, a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Quem precisar de atendimento deve fazer o agendamento prévio no portal da Prefeitura de Londrina. E para informações e dúvidas, também fica disponível o telefone (43) 3372-4424 (WhatsApp).