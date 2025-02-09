Prefeitura de Londrina negocia R$ 248 milhões do IPTU

O primeiro lote de carnês do IPTU ( Imposto Predial e Territorial Urbano) venceu no dia 31 de janeiro. Foram 145.253 carnês enviados, o que representa 49% do total de carnês do exercício 2025. A Prefeitura negociou R$ 248.553.863, 93, equivalente a 45,76% do valor líquido lançado. Foram concedidos R$ 33.684.744,41 em descontos. A maioria dos carnês com vencimento para 31 de janeiro foram pagos à vista.





O segundo lote vence no dia 14 de fevereiro. O contribuinte pode pagar à vista com descontos que variam de 10% a 15%, ou parcelado em 11 meses, com parcela mínima de R$ 65.

A orientação da Prefeitura aos contribuintes que não receberem seu carnê, para ambos os vencimentos, é que procurem a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo site ou presencialmente, até o dia 28 de fevereiro. Isso porque depois desta data os contribuintes serão considerados como notificados dos lançamentos do IPTU e da taxa de coleta e débito podem entrar em dívida ativa.





“A nossa orientação é que quem está em dívida ativa deve vir negociar de forma administrativa, pois negociamos apenas na base da dívida. Em caso de precisar acionar judicialmente, o contribuinte terá mais gastos como o pagamento das custas judiciais”, explicou Wanda Kono, diretora de arrecadação.





A prefeitura parcela a dívida em até 60 meses, com parcela mínima de R$ 65 para quem deve um ano, e com parcela mínima de R$ 130 a partir de dois anos.







