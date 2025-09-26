Prefeitura de Londrina promove neste sábado mutirão de renegociação de dívidas

A Prefeitura de Londrina promove, neste sábado (27) das 9h às 15h, o primeiro mutirão do Regulariza Londrina – “Dívidas”, na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede administrativa (Avenida Duque de Caxias, 635). A iniciativa é voltada aos contribuintes que queiram aderir ao programa presencialmente. Para participar, é necessário marcar um horário pelo Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Foram abertas 200 vagas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O Regulariza Londrina oferece incentivos aos contribuintes que desejam renegociar suas dívidas com a Prefeitura, desde débitos de tributos como IPTU, ISS e ITBI, assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras. São elegíveis os créditos constituídos ou vencidos, inscritos ou não em dívida ativa do Município de Londrina, até o dia 5 de setembro de 2025.





Publicidade

A principal forma de adesão ao programa é pelo site da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br, onde estão disponíveis dois banners que dão acesso direto aos sistemas. Há duas formas de adesão pela internet: a primeira, e mais indicada, é pela conta do GOV.BR, que permite uma visão mais completa das dívidas e com possibilidade de negociar em todas as modalidades: a curto prazo (à vista ou em até três parcelas) e a longo prazo (em 60, 90 e 120 parcelas). A outra forma é pelo acesso simplificado, onde o contribuinte coloca o CPF ou CNPJ e inscrição imobiliária e tem um acesso mais restrito, ou seja, para negociação a curto prazo (à vista ou em até três parcelas).





De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, a Prefeitura também disponibilizada o atendimento presencial, na Praça de Atendimento da Fazenda. Os que desejam ser atendidos presencialmente devem agendar data e horário na página de Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Para quaisquer dúvidas, a Secretaria de Fazenda disponibiliza o telefone (43) 3372-4424.

Publicidade





Consulta simplificada

Publicidade





Uma novidade deste ano é a Consulta Simplificada, que permite verificar se há débitos vinculados. A consulta também está disponibilizada no portal www.londrina.pr.gov.br: basta inserir o CPF ou CNPJ e, caso haja dívidas, o contribuinte é direcionado para a página do programa. A orientação da Prefeitura é que todos os cidadãos façam a verificação, pois muitas pessoas não sabem que têm débitos junto ao município.









O secretário municipal de Fazenda, Eder Pires, destacou que não haverá novas edições do Programa nos próximos anos, portanto esta é a última oportunidade de renegociar as dívidas com redução de multa e juros. “A legislação já prevê que, pelos próximos cinco anos, não haverá outros programas com benefícios. Em 2025, uma novidade que trouxemos é o desconto de 5% sobre o valor principal para o IPTU 2025, além de 100% na multa e juros, com pagamento em cota única”, disse.

Publicidade





Confira os descontos do Programa Regularia Londrina 2025





Publicidade

Descontos incidentes no IPTU 2025:





Publicidade

– Desconto de 5% sobre o valor principal e 100% na multa e juros, com pagamento em cota única.

– Desconto de 100% sobre multa e juros, com parcelamento em até três parcelas mensais e consecutivas.





Descontos incidentes sobre outras dívidas:





– Desconto de 100% sobre multa e juros, com pagamento em cota única.

– Desconto de 90% sobre multa e juros, com parcelamento em até três parcelas mensais e consecutivas.

– Desconto de 70% sobre multa e juros, para pagamento em até 60 parcelas.

– Desconto de 50% sobre multa e juros, para pagamento em até 90 parcelas.

– Desconto de 40% sobre multa e juros, para pagamento em até 120 parcelas.





Deverá ser considerada a parcela mínima de pessoa física R$ 100,00 e pessoa jurídica R$ 500,00. O prazo para adesão à cota única ou à de curto prazo é até 30 de novembro e para o de longo prazo até 22 de dezembro. Para manter-se no programa, o contribuinte precisa pagar todas as parcelas em dia.











