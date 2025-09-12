Prefeitura de Londrina vai leiloar bens estocados no IBC nesta segunda-feira

O 1º Leilão de Bens com itens inservíveis da Prefeitura de Londrina já está aberto para lances e terá como data oficial a segunda-feira (15), com sessões on-line a partir das 8h30. São itens que estão no antigo barracão do Instituto Brasileiro do Café (IBC), na zona oeste. Os participantes registrados, que precisam fazer cadastro prévio, devem acessar o site do leiloeiro credenciado para oficializar seus lances.





Em valores, a primeira edição do leilão totaliza R$ 1.177.126,16. Esse montante engloba 115 lotes que abrangem dezenas de elementos: são 81 veículos automotivos, além de agrupamentos com mobiliários, máquinas, equipamentos e sucatas cuja titularidade é das secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Defesa Social. A variação financeira dos lotes iniciais fica na casa dos R$190 até R$ 40 mil.





O secretário municipal de Gestão Pública, Sérgio Willian Costa Becher, informou que mais da metade dos lotes já possuem lances cadastrados, desde que o leilão foi aberto, em agosto. “Por essa procura inicial já relevante, temos expectativas das melhores para o primeiro leilão, com possibilidade de ampla adesão e resultando em grande parte dos lotes alienados. O quantitativo de lances só é possível aferir após a conclusão do processo todo."





Os quatro lances mais vultosos em cifras, registrados até o momento, foram de R$ 128.200,00 (caminhão), R$ 42.300,00 (ônibus), R$ 27.200,00 (trator) e R$ 22.750,00 (carro).





Esta etapa inicial integra bens municipais que estão no universo macro de 14 mil itens do antigo galpão do IBC, aproximadamente, listados pela Prefeitura. Todos passaram pelo processo de filtragem e tipificação.





Automóveis





Os automóveis respondem pela parte com preços mais expressivos no leilão, por conta do porte dos veículos. No lote composto por 81 veículos neste leilão inaugural, há possibilidade de aquisição de automóveis utilitários convencionais e outros, entre carros de passeio, camionetes, kombis, motocicletas e até caminhões.





Por sua vez, os lotes de sucatas e materiais sem uso englobam pneus, peças automotivas, baterias, móveis diversos, equipamentos de informática e operacionais, eletroeletrônicos e restos de outros componentes.





Nos futuros editais





Aqueles objetos que não receberem lances financeiros no primeiro leilão poderão integrar os futuros editais de leilão. Uma possibilidade estudada é a abertura de chamada pública para doação ou distribuição a pontos credenciados, sempre cumprindo os ritos legais vigentes.





O Município pretende concluir os leilões e etapas de desfazimento de materiais até o primeiro semestre de 2026.



