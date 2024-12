Prefeitura de Londrina vende mais quatro lotes da Cidade Industrial

A Prefeitura de Londrina vendeu quatro dos cinco lotes oferecidos no primeiro dia da segunda rodada do leilão da Cidade Industrial nesta quarta-feira (11). O menor lote tem 2.010 metros quadrados e foi arrematado por R$ 615,2 mil e o maior tem 10.320 metros quadrados e saiu por R$ 1,8 milhão. No total, foram arrecadados R$ 6 milhões.





Somando-se aos lotes arrematados na primeira etapa, realizada no mês passado, já foram vendidos 43 dos 52 terrenos da Cidade Industrial, que está sendo construída na região noroeste de Londrina, próximo à divisa com Cambé.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nesta quinta-feira (12), ainda serão ofertadas outras sete áreas. A arrecadação nas duas etapas ultrapassa R$ 32 milhões, dinheiro que será destinado ao Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial (FMIDEI), criado pela lei 13.701. A proposta é reinvestir os valores na aquisição de novas áreas a serem destinadas à atração de mais empresas.





“Conseguiremos encerrar o mandato do prefeito Marcelo Belinati com o maior investimento industrial do Município nos últimos 40 anos. Já garantimos a instalação de 43 indústrias na Cidade Industrial”, disse o presidente da Codel, Fábio Cavazotti. “Além disso, pensamos no futuro da cidade. Vamos legar para a próxima administração mais de R$ 40 milhões em caixa para investimentos futuros, como construção de novos loteamentos industriais ou parques tecnológicos. Há muito por se fazer para alcançarmos o verdadeiro potencial de Londrina e os recursos foram reservados para isso”.

Publicidade