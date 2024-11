Prefeitura publica edital para concessão da Rodoviária de Londrina por 30 anos

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que gerencia o TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), vai promover no dia 16 de dezembro, a partir das 8h30, o processo licitatório de concessão da rodoviária. A licitação abrange os serviços públicos de administração, operação, exploração comercial e execução de obras de complementação, reforma e adequação do espaço.





O certame será disputado virtualmente pela plataforma BLL Compras, na modalidade concorrência eletrônica, com valor mínimo estabelecido em R$ 6 milhões. A concessão será válida por 30 anos e o critério de julgamento da disputa, que definirá a empresa ou o consórcio vencedor, será o maior valor de outorga fixa.

Para se cadastrar no sistema eletrônico de contratações da BLL (Bolsa de Licitações e Leilões), a proponente deverá acessar o link www.bll.org.br/cadastro, fazer o download do termo de adesão e preencher o documento. O cadastramento do licitante deverá ser acompanhado da apresentação de declarações que comprovem a representação da empresa na concorrência, bem como seu pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O prazo para recebimento das propostas será das 8h desta quinta-feira (14) às 8h30 do dia 16 de dezembro.





Todos os detalhes do edital de licitação, somados ao termo de referência que orientou a elaboração do certame e aos modelos, declarações e diretrizes necessárias à participação na concorrência e à apresentação da proposta, estão disponíveis no endereço licita.cmtuld.org.Também podem ser conferidos no Portal Nacional de Compras Públicas e na página de divulgação da Bolsa de Licitações e Leiloes – BLL.

Segundo o edital, o valor da outorga fixa ofertada deverá ser pago, à vista ou parcelado, até o último dia útil do 36º mês da concessão, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar da data de assinatura do contrato. Caso a vencedora opte pelo parcelamento, a quitação poderá ocorrer em até 3 anos, sendo que 50% do montante deverá ser liquidado até o 12º mês do contrato. A segunda e a terceira parcelas do pagamento, de 25% cada, poderão ser saldadas ao fim do 24º e do 36º mês do acordo, respectivamente.