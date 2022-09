Prefeitura seleciona proposta para concessão da Rodoviária

O Conselho Gestor de Parcerias e Concessões do Município de Londrina selecionou a proposta da empresa Geo Brasilis como vencedora do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) voltado à concessão do Terminal Rodoviário de Londrina.





O PMI visa subsidiar a melhor modelagem do futuro edital de Concessão e contempla os investimentos a serem realizados, formas de fiscalização, prazo de concessão e retorno financeiro para o Município.

A proposta da Geo Brasilis prevê investimentos de R$ 9,9 milhões nos primeiros cinco anos e prevê prazo total de 25 anos de concessão. Após o quinto ano, também é previsto valor de R$ 7,7 milhões de reinvestimento.







Com a seleção da empresa, abriu-se prazo de 10 dias para apresentação de recursos. Após o julgamento de recursos, será feita a modelagem final. O CGP já identificou alguns ajustes que serão solicitados no projeto, de forma a incrementar os investimentos em melhorias do Terminal.





