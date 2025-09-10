Prefeituras de Londrina e região se juntam para realizar mutirão de empregos

Londrina, Cambé e Ibiporã se uniram em uma ação inédita para gerar empregos e transformar vidas. No dia 17 de setembro, das 8h às 16h, o Ginásio Moringão será palco do Mutirão de Empregos, Conecta Norte, uma grande mobilização regional que vai reunir empresas, trabalhadores e instituições em um único espaço, com entrevistas e contratações imediatas.





Até o momento, mais de 1.200 oportunidades de emprego e quase 50 empresas já estão confirmadas. Essas empresas enviarão seus profissionais de recrutamento para que a seleção comece durante o evento, com grandes chances de contratação imediata. As oportunidades englobam todos os setores, vão desde o comércio e serviços até indústria e tecnologia, com vagas para todos os perfis, de quem busca o primeiro emprego até profissionais com experiência.

Além das vagas de emprego, o evento contará com: 50 oportunidades para jovens aprendizes; dezenas de vagas de estágio em diversas áreas; estações de qualificação profissional, com inscrição para cursos completos e gratuitos ofertados por Senac e Senai; confecção gratuita de currículos no local, por meio de parceria com a Unopar.

A equipe de trabalho reunirá os profissionais das Secretarias do Trabalho das três cidades e contará com o suporte dos atiradores do Tiro de Guerra. Os candidatos poderão circular entre os estandes e participar de diversas entrevistas no mesmo dia, ampliando suas chances de contratação. As senhas para atendimento serão distribuídas até as 13h, mas o evento seguirá até as 16h.





Mudança de postura

Segundo o secretário do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, Cesar Makiolke, a iniciativa simboliza uma mudança de postura na forma de construir políticas públicas. “Estamos falando de uma força-tarefa regional, que aproxima os municípios e fortalece o ecossistema de empregabilidade. É um modelo colaborativo que atende quem mais precisa: o trabalhador e o setor produtivo. Temos trabalhadores que transitam entre as cidades todos os dias e esse movimento foi construído com muito carinho. A Conecta Norte é um pedido do prefeito Tiago Amaral, que entende que toda nossa região precisa crescer junta, e marca uma nova fase de cooperação regional entre as administrações públicas, colocando o trabalhador no centro das políticas de desenvolvimento econômico”, afirmou.





O secretário de Trabalho de Ibiporã, Gustavo Toneli de Sá, destacou o momento especial que a região vive. “Temos um cenário favorável de empregabilidade em todo o Paraná e a Região Metropolitana de Londrina também tem se destacado com novas oportunidades. Nesse contexto, nasceu o Conecta Norte. Agradecemos à SETR pelo apoio, às prefeituras de Ibiporã, de Londrina e Cambé pelo incentivo e a todas as empresas parceiras pela confiança e colaboração na realização deste grande evento. A Agencia do Trabalhador de Ibiporã estará lá, junto com os RHs de diversas empresas, para atender o trabalhador de Ibiporã e região. Venha participar”, convocou.

Para o secretário de Trabalho de Cambé, Eduardo Cazarim, esse evento em conjunto vem para coroar toda uma política colaborativa que as Secretarias já adotam desde o começo de 2025. “Somos uma região muito pujante e somos mais fortes ainda com essa união. Este evento vai comprovar que a soma de esforços proporciona excelentes resultados. Com Londrina apoiando as iniciativas e sendo referência para todos nós, o sucesso é garantido”, afirmou.





Nas redes sociais

O Conecta Norte tem apoio institucional da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), da Unopar, do Tiro de Guerra de Londrina, da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML), da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Norte do Paraná (SINDUSCON), da Companhia de Habitação (Cohab) de Londrina, da Guarda Municipal, da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e diversas Secretarias da Prefeitura de Londrina.





Todas as informações, novidades e a lista atualizada de vagas e empresas serão divulgadas nas redes sociais da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina. Para acompanhar, basta seguir o Instagram @secretariadotrabalholondrina.

