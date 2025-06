Prêmios principais do Nota Paraná vão para Cascavel e Curitiba

Uma consumidora de Cascavel, na região Oeste, é a grande ganhadora do prêmio de R$ 100 mil sorteada pelo Nota Paraná nesta segunda-feira (09). Moradora do distrito de Rio do Salto, ela levou o prêmio máximo ao participar com 34 bilhetes gerados a partir de 31 notas fiscais e, com isso, vai ter motivos a mais para celebrar nas festas juninas da cidade.





A ganhadora concorreu com outros 3,19 milhões paranaenses que colocaram seus CPF nas notas fiscais nas compras realizadas no último mês de fevereiro. Ao todo, foram liberados 28.717.838 bilhetes para participar do sorteio desta segunda-feira. O tíquete vencedor foi o de número 6.489.399.

Já o segundo prêmio do Nota Paraná, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora do bairro Vila Izabel, em Curitiba. Com 14 bilhetes, ela pediu o CPF em 7 notas fiscais no período.





Além disso, o sorteio do programa premiou ainda 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 8 mil com R$ 100. Para fechar a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2,8 milhões entregues apenas a pessoas físicas.

Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Paraná como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.