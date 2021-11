Prêmios que mostram o caminho certo para inovar

O Paraná vem tentando se firmar como um estado inovador no cenário nacional. Alguns indicadores mostram bons resultados. O fato de termos duas startups unicórnio -aquelas com valor de mercado de no mínimo 1 bilhão de dólares- é um ótimo sinal. Uma startup de São Paulo, mas com tecnologia londrinense, chegou a esse posto recentemente e foi assunto nesta coluna (Unicórnio com pés vermelhos: unico e Arkivus – 9 de Agosto de 2021).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Outro bom indicador do quanto a inovação se tornou prioridade são as empresas que vem obtendo reconhecimento pelo importante trabalho realizado. Uma delas é a Cresol, que pelo terceiro ano consecutivo, é apontada como uma das Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná, de acordo com ranking Great Place to Work (GPTW).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Além da premiação estadual, a Cresol já recebeu apenas em 2021 mais duas premiações nacionais: Melhores Empresas Para Trabalhar no Agronegócio e como uma das Melhores Empresas Para Trabalhar no Segmento Instituições Financeiras, categoria cooperativas de crédito de grande porte. Inclusive, também tratamos desse assunto neste mesmo espaço (Inovação feita por pessoas e para pessoas: o exemplo da Cresol – 17 de Outubro de 2021).





Destacar bons exemplos de inovação, sobretudo quando buscam envolver pessoas no processo de mudança dentro das organizações, é algo que não me canso de fazer neste espaço. Considero até educativo insistir no assunto para que criemos uma mentalidade positiva e proativa entre os tomadores de decisão de nosso ecossistema.





Precisamos cada vez mais de pessoas que coloquem em prática ações que promovam o crescimento pessoal dos colaboradores como forma de a organização encontrar maneiras eficazes de resolver seus problemas internos e encontrar o caminho da prosperidade.

Continua depois da publicidade





Um dos aspectos que estou pesquisando em meu pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (USP) é a forma como as organizações, no meu caso especificamente da área de comunicação, promovem a inovação. Quando o gestor ou empresário afirma que o faz, dentre outras formas, por meio do intraempreendedorismo, imediatamente eu pergunto como porque desejo mapear, identificar e analisar as táticas mais eficazes.





Desenvolver inovação por meio do intraempreendedorismo é a forma mais antiga e mais comum de fazê-la, já que a organização busca dentro de seus quadros as respostas para seus problemas, sobretudo aqueles mais corriqueiros e que não exigem o desenvolvimento de novas tecnologias. Até esse ponto tudo bem. Para obter bons resultados, contudo, é preciso que a organização seja referência também em termos de promoção do bem-estar interno. No bom português, que seja um lugar bom para trabalhar, afinal de contas apenas colaboradores motivados podem criar inovações.





Neste sentido é importante destacar o papel da Cresol porque ela vem atuando na base para que a inovação seja quase um processo natural dentro da organização. Receber esses prêmios é um bom indicador não apenas de um bom trabalho de Recursos Humanos, mas também de direcionamento da cooperativa, que se credencia a inovar sempre, e melhor, a cada dia ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.