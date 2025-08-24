Primeiro semestre de 2025 registra quase 70 mil contratações de jovens no Brasil

Em entrevista recente ao programa 'Bom dia, Ministro' destinado a profissionais de rádios e portais de várias regiões do País, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou os números relativos às contratações de jovens por meio do programa de aprendizagem profissional.





O primeiro semestre de 2025 registrou saldo positivo de quase 70 mil contratações de jovens por meio da aprendizagem profissional. O número representa crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 59 mil. Com o resultado, o país alcançou, em junho, um total de 668 mil aprendizes ativos, um recorde histórico. Do total de jovens contratados, 5,24% não tinham concluído o ensino fundamental, 3,16% haviam concluído essa etapa e 43% cursavam o ensino médio.

PROGRAMA APRENDIZ





A Lei da Aprendizagem representa uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho formal, ao oferecer aos jovens a primeira experiência com carteira assinada. Além disso, contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais, o que amplia as chances de empregabilidade no futuro. Podem ser contratados como aprendizes jovens entre 14 e 24 anos, desde que estejam matriculados em instituições de qualificação profissional credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O programa oferece remuneração proporcional ao salário mínimo por hora trabalhada, com jornada reduzida de até seis horas diárias para facilitar a conciliação entre trabalho e estudo. A formação técnica é gratuita e combina aulas teóricas com a prática profissional nas empresas. O jovem aprendiz tem direito a FGTS com alíquota de 2%, 13º salário, vale-transporte e férias - que devem coincidir com o recesso escolar.





CAMPANHA

Outra iniciativa para promover a inclusão produtiva de jovens abordada pelo ministro foi a campanha de comunicação “Espelhos”, que integra o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes e é mais uma estratégia implementada a partir do Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto.



O lançamento reuniu representantes do governo, setor privado, fundações, institutos, movimentos sociais e organizações de juventude, em um esforço conjunto para debater e construir melhores oportunidades de emprego e renda para jovens em situação de vulnerabilidade.





Para se cadastrar no programa Aprendiz do governo federal, o primeiro passo é verificar qual é o programa mais adequado, como o Jovem Aprendiz – com empresas que se candidatam ou agências do trabalhador como o Aprendiz do Futuro – ou nos programas estaduais. Em seguida, acesse o site oficial do programa escolhido, preencha o formulário com seus dados pessoais, escolares e de residência, e siga as instruções para se candidatar às vagas.

Não há uma data única para as inscrições do programa Aprendiz, pois cada empresa ou órgão público tem o seu próprio processo seletivo com prazos diferentes. Para saber quando abrem as inscrições, é preciso verificar o site oficial da empresa ou instituição que lhe interessa, como Petrobras, por exemplo, ou Aprendiz do Futuro.





(Com assessoria de imprensa)





