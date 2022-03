Procon de Londrina notifica 32 postos por aumento de preços dos combustíveis

Leia também





Em nota, o Paranapetro esclareceu que desde o último final de semana, algumas distribuidoras começaram a reajustar os preços de venda para os postos, antes mesmo de qualquer anúncio oficial de elevação pela Petrobras sob a alegação de maior entrada de combustíveis importados no mercado. De acordo com a entidade, esta tem sido uma prática recorrente.





O sindicato informou também que recebeu inúmeros relatos de revendedores segundo os quais algumas distribuidoras estariam dificultando as vendas para os postos no dia do anúncio do aumento e na véspera, com o intuito de revender os produtos já com os valores mais altos. “Este represamento se deu na forma de pedidos bloqueados, sites de compra fora do ar e centrais telefônicas de suporte que não atendiam as ligações”, informou a nota.





A reportagem entrou em contato com o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes), mas não obteve resposta.