Procon de Londrina promove mutirão de renegociação de dívidas e educação financeira

O Núcleo de Proteção e
Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-Ld), em parceria com o Procon-PR,
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Associação Brasileira de Procons
(Proconsbrasil) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban), promove, a partir
deste sábado (1º) até o dia 30 de novembro, um mutirão de renegociação de
dívidas e orientação financeira.
O mutirão, de acordo com o diretor-executivo do Procon-Ld, Bruno Lopes Sebastião, é uma oportunidade para o consumidor londrinense renegociar sua dívida e colocar a vida financeira em dia. “As condições variam, dependem da capacidade financeira do consumidor, da situação da dívida e do banco. As instituições financeiras se comprometeram a fazer a melhor oferta possível ao consumidor, diferente até mesmo de quando o consumidor os procura pessoalmente. Então, para ser algo efetivo, eles vão oferecer as melhores condições possíveis de renegociação aos consumidores. Essa foi a contrapartida das instituições financeiras”, explicou.
Segundo o diretor-executivo do Procon-Ld, não poderão ser negociadas
dívidas já prescritas, as que tenham bens dados como garantia, entre eles
financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, ou contratos que estejam
com os parcelamentos em dia.
Sebastião explicou ainda que o mutirão será realizado presencialmente na
sede do órgão municipal (confira endereço abaixo), para atender aqueles
consumidores que têm dificuldade com a internet, o no formato on-line, pela
plataforma consumidor.gov.br ou diretamente no banco em
que pessoa tem conta ou contraiu a dívida.
“Com relação ao atendimento
presencial, o consumidor pode fazer o agendamento no próprio site do Procon. Se
preferir, pode ir diretamente no órgão, mas neste caso terá que aguardar o
atendimento. Ele precisa levar apenas um comprovante de residência de Londrina
e os documentos pessoais. Além disso, terá que informar qual a dívida e quanto
ele consegue pagar mensalmente. Se, por ventura, o consumidor precisar de ajuda
para interpretar as dívidas, para fazer o relato, ele pode levar a documentação
também, pois a nossa equipe vai auxiliá-lo nessa questão”, afirmou.
Para participar do mutirão online, basta se registrar na
plataforma www.consumidor.gov.br. Após receber o login e a senha,
a pessoa deve relatar o problema e confirmar participação. É importante que o
consumidor informe quanto pode pagar mensalmente para quitar a dívida. Após
concluir o registro, o banco ou a instituição financeira têm 10 dias para
apresentar uma proposta. Após esse prazo, o contribuinte terá 20 dias para
avaliar a proposta.
Atendimento
on-line:
Agendamento
do atendimento presencial:
https://www2.londrina.pr.gov.br/sistemas/agendamento/?idLocal=319
Pelos telefones (43) 3372-4824 ou 151.
Na recepção do Procon.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Endereço
do Procon-Ld:
Rua Piauí, nº 1.117, Centro.
Telefones: 151 / (43) 3372-4824.