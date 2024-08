Produção de hortifrúti do Norte do Paraná escapa dos efeitos do frio

Na Ceasa (Central de Abastecimento do Paraná) em Londrina, a cotação diária dos produtos aponta alta em alguns itens bastante consumidos, como banana, mamão, pepino e abóbora, mas segundo o engenheiro agrônomo André Luiz Varago, com exceção da abóbora, os outros aumentos não foram causados pelas condições climáticas.

A abóbora cabotiá teve variação positiva de 14%, a abóbora-menina, 33%, e a moranga, 50%. A abobrinha branca chama a atenção. O preço da caixa com 20 quilos dobrou de preço, passando de R$ 30 para R$ 60 nesta semana. A alta foi provocada pelo frio, que prejudica o desenvolvimento dos frutos, cultivados em campo aberto. Os pimentões vermelho e amarelo, que há duas semanas eram vendidos a cerca de R$ 60 a caixa com 12 quilos, agora estão cotados a R$ 100. As baixas temperaturas também afetaram a produção do pimentão.





Já a banana caturra sofre queda na produção nesta época do ano, então a alta já é esperada. A caixa com 20 quilos da fruta subiu 21%, saltando de R$ 70 para R$ 85.





Na outra ponta, estão o tomate e a batata, dois dos principais itens da lista de compras dos consumidores. Com boa oferta no mercado, os produtos não registraram inflação. A produção de tomate, tanto na Região Norte do Paraná quanto em outros estados, como Goiás e Minas Gerais, está a todo vapor, o que evita a alta, ressaltou Varago. A cotação da Ceasa não mostra queda nos últimos dias, mas estabilidade. Ontem, a caixa com 20 quilos de tomate era cotada a R$ 50. E a redução no preço da batata ficou entre 10% e 20%. A saca de 25 quilos oscilava entre R$ 100 e R$ 155, dependendo da variedade.





Abacaxi, maçã, banana-maçã, e cebola também ficaram mais baratos nesta semana, apontou a Ceasa em Londrina. O abacaxi pérola graúdo baixou de R$ 105 para R$ 79,38 a caixa com 18 quilos e o médio, cuja mesma caixa custava R$ 79,38 no início desta semana, nesta quarta-feira (14) saía por R$ 94. A queda no preço da cebola roxa foi de mais de 26% e a pera, ficou 18% mais em conta. “A batata e a cebola estão reduzindo o preço devido ao excesso de oferta, principalmente de São Paulo”, disse o engenheiro agrônomo.