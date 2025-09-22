PROFIS Rolândia vai conceder descontos para pagamento de juros e multa moratória





A Prefeitura de Rolândia abriu nesta segunda-feira (22) o Programa de Regularização Fiscal - PROFIS 2025. Segundo informações da secretaria de Finanças do municípío, o programa irá conceder desconto total ou parcial de multa moratória e de juros de mora para pagamento de qualquer débito tributário ou não tributário, inscrito ou não em dívida ativa.





O PROFIS 2025 terá validade de 90 (noventa dias) e a critério da administração poderá ser prorrogado por igual período.





Para aderir, o contribuinte deverá comparecer pessoalmente no setor de Tributação, que atende no piso térreo do prédio da Prefeitura de Rolândia, na Avenida Presidente Bernardes, 809, centro, com os documentos pessoais e a documentação que comprove o débito.





O expediente é de segunda a sexta, das 12h às 17h.





Ainda, pode iniciar a negociação pelos WhatsApp (43) 3255-8600.





Os contribuintes que estiverem com PROFIS anterior em aberto deverão quitar seus débitos para poder aderir ao novo programa.





Nos casos de créditos já ajuizados, bem como saldo de parcelamentos que possuem quaisquer créditos ajuizados, a adesão ao PROFIS ROLÂNDIA deverá ter a primeira parcela percentual mínimo de 15% (quinze por cento) do valor total da dívida a ser negociada já com devidos descontos de juros de mora e multa previstas nesta lei.





Mais informações podem ser obtidas no seguintte link: https://www.rolandia.pr.gov.br/noticias_individual/21929



