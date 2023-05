Projeto de novo carro popular deve ser anunciado nesta quinta; especialistas comentam propostas

O governo federal prepara para esta quinta-feira (25), Dia da Indústria, o anúncio de medidas econômicas que visam baratear o preço dos carros populares 0 km, que, atualmente, não custam menos de R$ 65 mil. A ideia é fazer os populares retornarem à casa dos R$ 50 mil. No entanto, alguns pontos do projeto já são motivo de discussão entre economistas e profissionais da indústria automobilística.





Entre as ideias que pairam pelos corredores do Planalto, destacam-se a redução de impostos como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e uma proposta de negociação com os governadores dos estados brasileiros para diminuir o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que pesam no valor final dos automóveis. Outro ponto citável é a utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para impedir que haja endividamento dos compradores - fazendo o fundo ser uma espécie de seguro para quitar as prestações que não forem pagas -, ou até mesmo utilizá-lo de maneira direta para diminuir as parcelas. Há também o plano de negociar com as montadoras uma redução na margem de lucro das empresas, o que também seria repassado ao consumidor.

Para o economista e professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Sinival Pitaguari, a possibilidade dos carros populares regredirem de valor é difícil de prever, já que as empresas são multinacionais estrangeiras. Ele ressalta que antigamente muitos veículos não tinham equipamentos de segurança que hoje são obrigatórios. Mesmo com o avanço dos recursos tecnológicos e, consequentemente, dos preços atrelados, o professor defende que ainda assim é possível um carro 0 km custar R$ 50 mil.





"Apenas a título de comparação, um sedan de tamanho intermediário entre 'compacto' e 'médio' no Brasil, com motorização 1.6 e com muitas tecnologias que já se tornaram itens obrigatórios por lei, como freio ABS e airbag, ou por demanda de mercado - como vidros elétricos, direção hidráulica ou elétrica e piloto automático - custam na faixa dos US$ 15 mil nos Estados Unidos e, no Brasil, ultrapassa os R$ 100 mil. Isso considerando um imposto de importação de 35%, outros impostos locais e a taxa de câmbio em aproximadamente R$ 5,00 por dólar. Se a gente desconsiderasse esse imposto de 35% de importação para um carro fabricado no Brasil e considerasse um carro mais simples do que o citado antes, digamos, um Hatch compacto motor 1.0 com o novo 'kit básico' (apenas airbag frontal, ABS, direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, cinto de 3 pontas para todos os passageiros), deveria, a princípio, já estar custando R$ 50 mil sem nenhuma medida adicional de incentivo do governo", analisa Pitaguari.

Segundo o economista, o valor atual dos automóveis no país é reflexo de uma margem de lucro exorbitante das empresas estrangeiras. "A explicação para que os carros mais populares estejam custando mais de R$ 65 mil provavelmente está na margem de lucro que as montadoras estão trabalhando no Brasil, bem superiores às margens que suas matrizes trabalham em outros países. Além disso, de fato no mundo todo houve uma inflação no mercado de automóveis, provocados pelo desequilíbrio causado pela pandemia da covid-19 no fornecimento de insumos importados, como semicondutores, grande parte provindos da China e outros países asiáticos", diz.