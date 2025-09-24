Projeto prevê área para abrigar grandes indústrias em Londrina

A Cidade Industrial de Londrina, que já teve praticamente todos os lotes comercializados, deve ser entregue até o final de 2025. Para além desse empreendimento, que teve investimento de quase R$ 38 milhões, o poder público já projeta ampliar a industrialização da cidade com a criação de um novo condomínio industrial, voltado à atração de indústrias de cadeia longa. O projeto, considerado fundamental para a mudança da matriz econômica local, foi apresentado pela Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) em um evento no Reino Unido.





A principal diferença está na busca por uma área que comporte grandes empreendimentos. Segundo o presidente da Codel, Paulo Henrique Ferreira, a Cidade Industrial dispõe de cerca de 900 mil metros quadrados de área útil, insuficientes para a instalação de empresas de grande porte. Por esse motivo, um novo complexo industrial já está nos planos do município para os próximos anos.

“O que o município está projetando é a construção de um grande centro industrial na cidade, um complexo com serviços, centros de formação e inovação, e principalmente, que tenha empresas-âncora dentro dessa estrutura”, afirma Ferreira. O condomínio deve partir de uma área de cerca de 4 milhões de metros quadrados, com a intenção de se expandir.

Avaliação positiva

O setor produtivo avalia positivamente a iniciativa do poder público. Para o vice-presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Gerson Guariente, trata-se de uma demanda antiga, essencial para que Londrina se torne mais atrativa para investidores.

“Como sociedade, vínhamos há anos tratando dessa questão. Quando foi iniciada a revisão do Plano Diretor, apontamos à Prefeitura a necessidade de termos grandes áreas para instalar indústrias de grande porte. Qualquer indústria razoável precisa de 250 mil metros quadrados de terreno; não tem como fazer com menos que isso. O Plano Diretor já não previa ou não dava condições para essas instalações”, pontua Guariente.

Ele ressalta que, além do problema relacionado ao tamanho dos lotes da Cidade Industrial — cujos maiores têm cerca de 10 mil metros quadrados —, existem restrições devido à proximidade com o Ribeirão Jacutinga, manancial responsável pelo abastecimento de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Restam seis lotes não vendidos, que devem ir a leilão em breve, após a conclusão das obras. Eles passarão por uma nova avaliação de valor, mas a expectativa é que custem cerca de 10% a mais que os já comercializados — em torno de R$ 189 o metro quadrado, já considerando o subsídio de 50% oferecido pelo município.

Matriz econômica





Apesar de ainda não estar confirmado, a tendência é que o condomínio industrial seja implantado na zona sul. A região é estratégica pela proximidade com a PR-445, com o futuro Contorno Leste e com o Aeroporto de Londrina.

Segundo Guariente, alguns setores que podem se beneficiar das características de Londrina são o alimentício e o de produtos farmacêuticos. São indústrias que, no longo prazo, têm potencial para alterar a matriz econômica da cidade.





“São empresas com faturamento muito alto, que geram grande quantidade de empregos. Além disso, a indústria traz dinheiro de fora, com compradores nacionais e internacionais. Coloca recursos em Londrina que, até então, não existiam aqui”, reforça o vice-presidente da Acil, que estima que o empreendimento levaria “de dez a 15 anos” para se consolidar.





