Quase 180 mil londrinenses devem entregar declaração do Imposto de Renda

Quase 180 mil londrinenses deverão entregar a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 a partir desta segunda-feira (17). Todos os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.888 em 2024 são obrigados a preencher os formulários e a acertar as contas com o fisco. O prazo vai até 30 de maio, quando será liberado também o primeiro lote das restituições.





No Paraná, segundo dados da Receita Federal, 3.067.881 contribuintes deverão declarar seus rendimentos no exercício 2025. Em Londrina, são esperadas 179.485, cerca de 7% a mais do que as 167.621 declarações entregues no ano passado.

Até as 10 horas da manhã desta segunda-feira, a Receita Federal contabilizava 162.350 declarações enviadas de um total de 46,2 milhões em todo o país. A alta neste ano sobre o número de declarações entregues em 2024 foi de 6%.





Também nesta segunda-feira, a Receita Federal liberou o acesso aos dados parciais referentes a pagamentos e rendimentos para os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida.

Nesta etapa inicial, a pré-preenchida inclui informações como rendimentos e pagamentos informados por meio da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde), Carnê-Leão Web, além de rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, códigos de juros e restituições recebidas no ano-calendário.







A Receita Federal destacaou que até o dia 1º de abril, novos dados serão incorporados, como saldos bancários, investimentos, imóveis adquiridos, doações realizadas no ano-calendário, informações sobre criptoativos, contas bancárias e ativos no exterior, além de informações de previdência, completando, assim, todas as informações da pré-preenchida. É importante que o contribuinte tenha toda a documentação para que possa comparar com os dados disponibilizados na pré-preenchida.

QUEM DEVE DECLARAR





Além dos contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado, estão obrigados a declarar o imposto de renda quem tem operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil, ou menor, se houver ganho sujeito ao imposto de renda;







Também é obrigatório para quem teve Receita Bruta da Atividade Rural acima de R$ 169.440 e rendimentos isentos ou exclusivos acima de R$ 200 mil.





RESTITUIÇÃO





Os contribuintes que tiverem restituições a receber devem ficar atentos. O primeiro dos cinco lotes começa a ser pago em 30 de maio e a liberação é feita de acordo com critérios de prioridade estabelecidos pela Receita Federal. O segundo lote será liberado em 30 de junho, o terceiro, em 31 de julho, o quarto, em 20 de agosto e, o último, em 30 de setembro.