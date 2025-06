Quase 59 mil contribuintes da região de Londrina entram no 2º lote de restituição do IRPF

A Receita Federal abriu nesta segunda-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025. No âmbito da DRF (Delegacia da Receita Federal) de Londrina, que abrange municípios do Norte do Paraná, serão contemplados 58.949 contribuintes, com um volume total de restituições que ultrapassa os R$ 79,4 milhões.





No Paraná, 438.194 contribuintes receberão um total de R$ 591,1 milhões em restituições. Além de Londrina, os maiores volumes estão nas DRFs de Curitiba (188.346 restituições, somando R$ 282,1 milhões), Maringá (61.829 contribuintes, R$ 79,4 milhões), Cascavel (78.060 contribuintes, R$ 93,3 milhões) e Ponta Grossa (51.010 contribuintes, R$ 56,7 milhões).

A consulta pode ser feita a partir das 10h no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial. O crédito bancário será realizado no próximo dia 30 de junho. Em todo o Brasil, o lote inclui 6.545.322 restituições, totalizando R$ 11 bilhões — valor que contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.





O segundo lote é direcionado exclusivamente a contribuintes com algum tipo de prioridade, seja por critérios legais ou pelo uso de ferramentas digitais oferecidas pela Receita. Entre os prioritários estão 148.090 idosos com mais de 80 anos, 1.044.585 entre 60 e 79 anos, 91.363 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, além de 496.650 profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério. Outros 4,7 milhões de contribuintes também receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado pelo recebimento via PIX.

Os pagamentos das restituições foram divididos pela Receita Federal em cinco lotes. O primeiro coincidiu com o último dia de prazo para entrega das declarações, em 30 de maio. O segundo lote será liberado na próxima segunda-feira (30), o terceiro, em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o último, em 30 de setembro.

Para saber se está entre os 6,5 milhões de pessoas beneficiadas no segundo lote, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet, clicando na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”, informando o número do CPF e a data de nascimento.

