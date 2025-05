Receita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda nesta sexta (21)

A Receita Federal abrirá, a partir das 10h desta sexta-feira (21), a consulta ao lote residual do Imposto de Renda do mês de fevereiro.





Para saber se está neste lote, o contribuinte deve acessar o site do órgão, neste link. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no site ou aplicativo Meu Imposto de Renda.





Serão pagos R$ 314,8 milhões a mais de 105 mil segurados que saíram da malha fina do IR. O depósito da restituição será feito ao longo do dia 28 de fevereiro, na conta informada pelo contribuinte ao declarar o Imposto de Renda.





Também é possível receber por Pix, desde que a chave seja o CPF do cidadão e essa opção tenha sido informada ao enviar o documento.





Do total, R$ 211,8 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, sendo:





- 3.159 idosos acima de 80 anos

- 17.603 contribuintes entre 60 e 79 anos

- 2.505 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

- 4.272 cuja maior fonte de renda seja o magistério

- 60.333 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix





O restante do valor será para pagar restituições a 18.047 contribuintes que não têm prioridade legal.





Outra forma de checar informações sobre a situação fiscal é por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), que exige senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.





A Receita diz que só faz o pagamento da restituição em conta bancária no nome do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados informados ou algum problema na conta destino.





Se o contribuinte identificar alguma pendência na declaração, é possível retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas.





Se não receber o dinheiro, o cidadão tem até um ano para fazer solicitação dos valores realizando o reagendamento pelo Banco do Brasil no site https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).





Ao utilizar esse serviço, é preciso informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso não faça o resgate em um ano, é possível solicitar o valor no portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".