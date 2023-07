Receita Federal abre consulta para 3º lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal informou que a partir das 10h desta segunda-feira (24), os contribuintes poderão consultar a disponibilidade do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Além disso, esse lote também inclui restituições residuais de anos anteriores.





No total, 5.632.036 contribuintes receberão o crédito bancário no dia 31 de julho, totalizando um montante de R$ 7,5 bilhões. Desse valor, R$ 5.585.384.236,58 serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade no recebimento.

Publicidade

Publicidade





As prioridades incluem 16.536 idosos acima de 80 anos, 95.047 contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.740 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, 30.700 cuja principal fonte de renda é o magistério e 3.879.049 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberão o valor antes por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado pelo recebimento via Pix.





Adicionalmente, 1.600.964 contribuintes não prioritários que enviaram suas declarações até o dia 23 de março deste ano também serão contemplados nesse lote de restituição.

Publicidade