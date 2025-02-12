Receita Federal fará leilão de veículos a partir de R$ 2.800

A Receita Federal fará um novo leilão no dia 25 de fevereiro com 83 lotes de veículos apreendidos ou abandonados.





As propostas para os lotes, que têm carros, carretas e caminhões, serão recebidas das 8h do dia 17 até as 21h do dia 24 de fevereiro. A sessão para lances está prevista para o dia 25 de fevereiro, às 10h.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os interessados podem consultar detalhes dos veículos disponíveis neste link. Após acessar o portal, é necessário clicar em "Consultar leilões da Receita Federal", que fica à direita, em "Serviços". Depois, o comprador deve clicar em "0800100/0000008/2024 SÃO PAULO".





A participação no leilão será feita de forma eletrônica e pessoas físicas e jurídicas poderão participar. Pessoas físicas só poderão, no entanto, enviar propostas para dois lotes do leilão. Os lances deverão ser feitos para os lotes fechados e não para itens individuais.





Publicidade

Os lotes mais baratos do leilão são os de número 40 e 58, ambos com valores iniciais de R$ 800. No primeiro, é possível encontrar um Chevrolet Kadett 1997/2998 e, no segundo, um Chevrolet Astra. Os dois itens foram considerados como sucata pela Receita.





No lote 39, um Ford Ka 2008/2009 é ofertado a partir de R$ 1.856. No lote 54, é possível encontrar um Chevrolet Astra 1999/2000 por R$ 2.000. Dois carros são oferecidos pelo lance inicial de R$ 2.050 no lote 56: um Fiat Palio 2007/2008 e um Chevrolet Classic Life 2008. Esses itens também são considerados sucata.





Publicidade

Um Renault Logan para uso pode ser adquirido no lote 52 a partir de R$ 2.800.





No lote 44, é possível adquirir um Chevrolet Corsa Sedan 2009/2010 pelo preço mínimo de R$ 3.200. A partir de R$ 4.000 também é possível comprar Volkswagen Gol no lote 45. No lote 46, há um Chevrolet Celta 2011/2012 por R$ 4.503.





Publicidade

O lote mais caro do leilão é o de número 22. Dois semirreboques e um caminhão Mercedes-Benz Atego 2022/2023 são ofertados pelo lance mínimo de R$ 174.750.





No lote 3, com preço mínimo de R$ 111 mil, é possível adquirir um Nissan Versa 2012/2013, um Ford Edge 2008/2009, um Chevrolet Classic 2010/2011 e um caminhão Volkswagen 24.280 2021/2022.





Publicidade

Os compradores devem se atentar para os veículos que possuem Renajud (Restrição Judicial Ativa). Após a arrematação, é de responsabilidade exclusiva do comprador adotar as medidas necessárias para a baixa da restrição.





