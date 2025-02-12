Receita Federal fará leilão de veículos a partir de R$ 2.800

A Receita Federal fará um novo leilão no dia 25 de fevereiro com 83 lotes de veículos apreendidos ou abandonados.
As propostas para os lotes, que têm carros, carretas e caminhões, serão recebidas das 8h do dia 17 até as 21h do dia 24 de fevereiro. A sessão para lances está prevista para o dia 25 de fevereiro, às 10h.
Os interessados podem consultar detalhes dos veículos disponíveis neste link. Após acessar o portal, é necessário clicar em "Consultar leilões da Receita Federal", que fica à direita, em "Serviços". Depois, o comprador deve clicar em "0800100/0000008/2024 SÃO PAULO".
A participação no leilão será feita de forma eletrônica e pessoas físicas e jurídicas poderão participar. Pessoas físicas só poderão, no entanto, enviar propostas para dois lotes do leilão. Os lances deverão ser feitos para os lotes fechados e não para itens individuais.
Os lotes mais baratos do leilão são os de número 40 e 58, ambos com valores iniciais de R$ 800. No primeiro, é possível encontrar um Chevrolet Kadett 1997/2998 e, no segundo, um Chevrolet Astra. Os dois itens foram considerados como sucata pela Receita.
No lote 39, um Ford Ka 2008/2009 é ofertado a partir de R$ 1.856. No lote 54, é possível encontrar um Chevrolet Astra 1999/2000 por R$ 2.000. Dois carros são oferecidos pelo lance inicial de R$ 2.050 no lote 56: um Fiat Palio 2007/2008 e um Chevrolet Classic Life 2008. Esses itens também são considerados sucata.
Um Renault Logan para uso pode ser adquirido no lote 52 a partir de R$ 2.800.
No lote 44, é possível adquirir um Chevrolet Corsa Sedan 2009/2010 pelo preço mínimo de R$ 3.200. A partir de R$ 4.000 também é possível comprar Volkswagen Gol no lote 45. No lote 46, há um Chevrolet Celta 2011/2012 por R$ 4.503.
O lote mais caro do leilão é o de número 22. Dois semirreboques e um caminhão Mercedes-Benz Atego 2022/2023 são ofertados pelo lance mínimo de R$ 174.750.
No lote 3, com preço mínimo de R$ 111 mil, é possível adquirir um Nissan Versa 2012/2013, um Ford Edge 2008/2009, um Chevrolet Classic 2010/2011 e um caminhão Volkswagen 24.280 2021/2022.
Os compradores devem se atentar para os veículos que possuem Renajud (Restrição Judicial Ativa). Após a arrematação, é de responsabilidade exclusiva do comprador adotar as medidas necessárias para a baixa da restrição.
Regras
O pagamento dos lotes deverá ser feito de forma integral até o primeiro dia útil subsequente à data de compra. Também é possível que o pagamento seja feito dentro do prazo de sete dias corridos contados a partir do vencimento (com aplicação de multa).
Para todos os lotes haverá incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), sobre o valor da arrematação, sendo o cálculo e o recolhimento por conta do arrematante.
Os lotes 15 a 20, 34, 35, 38 a 41, 56 a 58, 73, 76, 77 e 83 são considerados sucatas e, por isso, sua compra é exclusiva para empresas de desmontagem.
Aqueles que adquirirem os lotes 36, 37, 38, 74, 75, 76 e 77 deverão realizar a contratação de guincho para retirar os veículos. Não há cobrança de taxa de armazenagem, mas os itens deverão ser retirados dentro do prazo de 30 dias.
A Receita também indica que os veículos ofertados serão vendidos e entregues no estado e nas condições em que se encontram.
Será possível visitar os lotes apresentados mediante agendamento entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Os horários e locais de visita estão indicados no edital do leilão, disponível no site da Receita. Os contatos para agendamento também estarão disponíveis no documento.
Os veículos se encontram em diferentes unidades da Receita do estado de São Paulo: Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.
Outras informações e dúvidas sobre o leilão podem ser tiradas por meio do email [email protected]. É necessário utilizar o número do edital do leilão no campo de assunto do e-mail.
Como participar?
Para participar, o cidadão deve acessar o portal da Receita Federal e clicar em "Participar de leilão eletrônico". Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do portal Gov.br. Em seguida, acesse "Sistema de Leilão Eletrônico", do lado esquerdo da tela, e selecione o lote 0800100/0000008/2024 SÃO PAULO.
Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em "Incluir proposta", aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.
As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos -ou ser pessoa emancipada-, ter CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal gov.br.
As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro no Gov.br.