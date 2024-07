Receita Federal vai restituir mais de R$ 70 milhões para contribuintes da região de Londrina

A Receita Federal vai restituir pouco mais de R$ 70 milhões a 62.145 contribuintes da região de Londrina que fizeram a declaração do Imposto de Renda este ano. Os valores devem ser depositados ao longo da próxima quarta-feira (31). A consulta ao lote de restituição foi liberada nesta quarta-feira (24) e pode ser feita neste link , informando o número do CPF e a data de nascimento.





No Brasil, 6.091.572 restituições que serão destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários, num valor total do crédito de R$ 8,5 bilhões.





Desse total, R$ 529.549.606,98 referem-se ao quantitativo de restituições de contribuintes que possuem prioridade legal, sendo 14.756 para idosos acima de 80 anos, 95.040 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.672 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 34.014 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.





Além disso, 5.711.130 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.





Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 54.241 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.