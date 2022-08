Receita libera consulta a restituição do Imposto de Renda

A partir das 10h desta quarta-feira (24), quem entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até o fim de maio pode acertar as contas com o Leão. A Receita Federal libera a consulta ao quarto dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote ainda contempla restituições de anos anteriores.





No dia 31, a Receita vai depositar R$ 6 bilhões a 4.462.564 contribuintes. Desse total, R$ 265.909.045,61 vão pagos aos contribuintes com prioridade legal, dos quais 7.855 idosos acima de 80 anos; 60.575 entre 60 e 79 anos; 5.514 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave e 25.854 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O restante do lote será para 4.362.766 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 30 de maio deste ano.





A consulta pode ser feita no site da Receita Federal na internet. Basta clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar Restituição. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

No site, é possível a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição – como inclusão na malha fina. Se uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.