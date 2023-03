Refis garante até 100% de desconto em multas e juros em Cambé

A secretaria de Fazenda de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) lançará no dia 3 de abril o Refis 2023, Programa de Refinanciamento Fiscal do município.





O Refis concede descontos de até 100% nas multas e juros para quem tem alguma dívida ativa com o município, como o IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano, o ISS (Imposto Sobre Serviços) ou qualquer outro débito em aberto com a cidade.

Publicidade

Publicidade





O Refis segue até o dia 2 de junho, com a possibilidade de prorrogação por mais alguns meses. De acordo com a Fazenda, a expectativa é de arrecadar mais de R$6 milhões durante o ano de 2023 com dívidas ativas.





O Refis auxilia a população a quitar de forma mais fácil alguma dívida pendente com o município, além de permitir também um aumento da arrecadação municipal que será revertido em serviços públicos para os cambeenses.



Publicidade





Segundo o secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, para quem pagar à vista a dívida o desconto vai ser de 100% nas multas e nos juros. Para quem parcelar de 02 a 12 vezes é de 90%, de 13 a 24 é de 70% e para parcelar de 25 a 36 vezes o desconto vai ser de 50%.





O desconto, segundo o secretário, é no valor das multas e dos juros, o valor original do imposto e da correção monetária não tem desconto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: