Reforma e ampliação do Aeroporto de Londrina terão investimento de R$ 185 milhões

Uma cerimônia na tarde desta quinta-feira (24) marcou o lançamento das obras do Aeroporto de Londrina. O investimento por parte da concessionária CCR Aeroportos será de R$ 185 milhões e a previsão é que mais de 230 empregos diretos sejam gerados. A estimativa é que as melhorias sejam entregues no fim de 2024.





A solenidade, ocorrida no próprio terminal, teve a presença do governador Ratinho Junior (PSD), do prefeito Marcelo Belinati (PP), além de demais autoridades e técnicos da área de aviação. O governador ressaltou que o Aeroporto de Londrina é estratégico em nível estadual e que o investimento é importante. “Acima de tudo, faz parte de um grande pacote de investimentos. Estamos falando de R$ 185 milhões no aeroporto, investimentos no Viaduto de PUC, da duplicação da PR-445, que está em um ritmo muito bom, das oito mil casas que estão sendo construídas em Londrina, que passa de R$ 1,2 bilhão”, disse

Ratinho Junior também lembrou que o programa Voe Paraná vem estruturando os aeroportos do estado e possibilita a oferta de voos em cidades do interior. “Quando você cria esse ambiente de logística, aumentando o número de voos, estruturando nossos aeroportos, você coloca um potencial a mais para o turismo regional.” O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, adiantou que existem tratativas para que Londrina tenha novos voos. Um deles deve ser para a cidade de Foz do Iguaçu. “É um voo muito solicitado em Londrina.”





Segundo a CCR, haverá adequação das áreas de escape na pista, reforma e ampliação do terminal de passageiros, implantação de duas pontes de embarque, construção de um novo pátio para seis aeronaves e uma nova estrutura de SCI (Seção Contra Incêndios). Além disso, o aeroporto contará com ALS, que é o sistema de luzes de aproximação, e a infraestrutura para o sistema de pouso por instrumentos (ILS). Caberá à empresa preparar a estrutura e, ao Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), a implementação do ILS.





