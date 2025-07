Restituição do IRPF injeta mais de R$ 31 milhões na economia de Londrina

Mais de 23 mil londrinenses foram contemplados no terceiro lote da restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) e recebem, nesta quinta-feira (31), R$ 31,8 milhões. Segundo a Receita Federal, este lote é o maior da história em número de contribuintes e o segundo maior em valor. Restituições residuais de anos anteriores também foram incluídas neste pagamento.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em Londrina, a lista de contribuintes tem 23.149 CPFs beneficiados no terceiro lote. Somados, eles irão receber R$ 31.866.933. Os valores serão depositados nas contas ou chaves Pix do tipo CPF indicadas nos formulários da declaração do IRPF entregues à Receita Federal.





Na região de jurisdição da Receita Federal em Londrina, outros 43.028 contribuintes irão receber os valores das restituições, totalizando R$ 40,85 milhões.

Publicidade





A região de Londrina é a segunda do Paraná em número de contribuintes e de valores, atrás apenas da área jurisdicionada de Curitiba, onde R$ 240,541 milhões serão depositados hoje nas contas de mais de 189,6 mil cidadãos.





Em todo o Paraná, os valores das restituições neste terceiro lote ultrapassam os R$ 541,9 milhões, beneficiando 482.140 paranaenses.

Publicidade





No Brasil, 7.219.048 contribuintes receberão um montante total de R$ 10 bilhões. A maior parte desse valor, informou o Fisco, irá para pessoas com prioridade no reembolso.





A lista de prioridades inclui os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix, idosos acima de 60 anos de idade, pessoas que têm no magistério sua maior fonte de renda e pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave.

Publicidade





Em 2025, o cronograma de restituições foi dividido em cinco lotes. O primeiro foi pago em 30 de maio e o segundo, em 30 de junho. O pagamento do quarto lote está previsto para 29 de agosto e o do quinto e último, em 30 de setembro.





Quem ainda não sabe se será restituído neste lote, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Para isso, basta acessar o site www.gov.br, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. É preciso informar o número do CPF e a data de nascimento.

Publicidade





A consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.





Caso o contribuinte não esteja na lista dos contemplados neste lote, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, ele poderá enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Publicidade





Se por algum motivo o valor da restituição não for depositado na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).





Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, o depósito deverá ser solicitado por meio do Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, na sequência, no campo “Solicitar restituição não resgatadas na rede bancária”. (Com Agência Brasil)

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: