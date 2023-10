Rodada de negócios aproxima compradores e produtores de orgânicos no Norte Pioneiro

Conexões foram realizadas dentro da programação da Feira, que ocorre até esta quinta-feira (19), no Centro de Eventos de Jacarezinho



A rodada de negócios dos produtos diferenciados do agronegócio do norte pioneiro do Paraná foi um dos destaques da programação da Feira de Sabores, nesta quarta-feira (18), no Centro de Eventos de Jacarezinho. O objetivo foi aproximar compradores e produtores de alimentos orgânicos e certificados para promover negócios e ampliar o acesso a novos mercados.

Participaram, dentro da rodada de negócios promovida pelo Sebrae/PR, produtores rurais de alimentos orgânicos e também aqueles que possuem certificações nacionais ou internacionais, como Selo Alimentos do Paraná, Global Gap, Fair Trade e Indicação Geográfica (IG). Cafés especiais, goiaba, morango e queijos artesanais estão entre os produtos negociados com compradores do Paraná e de outras regiões do Brasil interessados nos alimentos diferenciados produzidos no norte pioneiro. Leia mais: Após disparada Preço da carne pode fechar 2023 com maior queda desde início do Plano Real Sétima edição Lidere 2023 antecipa tendências em inovação no mundo corporativo em Londrina Desempenho nas vendas Comércio no Paraná cresce 3,9% em agosto, acima da média nacional Surpresa para economistas Mesmo com oscilações, real mantém valorização durante 2023

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que a rodada integra as ações focadas em tornar o norte pioneiro referência em produtos diferenciados do agronegócio. Segundo ele, os orgânicos têm poder de alcance maior dentro do público atendido pela instituição, formado por pequenas propriedades rurais.

Com um formato dinâmico, a rodada promoveu apresentações dos produtos a compradores e favoreceu a realização de negócios durante a feira.

"Estamos trabalhando para certificar, em média, cem produtores por ano com o selo de orgânicos. A ideia é chegar a 500 produtores certificados até 2028", projeta Capello.

Para o comprador da rede de supermercados Molini's, de Jacarezinho, João Paulo Gomes, a rodada foi vantajosa, pois a empresa busca aumentar a sua vitrine de produtos orgânicos nas lojas. Segundo ele, a principal dificuldade é encontrar produtores que tenham consistência no fornecimento desse tipo de alimento. Hoje, a rede oferece apenas 2% de alimentos orgânicos em suas unidades, mas a intenção é aumentar esta oferta em 15% dentro de um ano.

"Para competir com produtos convencionais, é importante que os orgânicos sejam bem embalados e tragam estampados o selo, isso agrega valor", argumenta.



INDICAÇÃO GEOGRÁFICA



Produtores de morango, de Jaboti, que possuem o selo de IG, estão entre os fornecedores da rede. Eles também participaram da rodada e expõem as frutas na Feira de Sabores. O fruticultor e presidente da Associação Norte Velho dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina, Marcelo Augusto da Mata Siqueira, diz que foi possível fazer novos contatos e fechar negócios com, pelo menos, sete novos compradores. Além disso, eles puderam conhecer e receber feedbacks de consumidores finais.

Siqueira conta que a associação se prepara para industrializar produtos à base de morango e a expectativa é ampliar mercado e alcançar cidades do sul de São Paulo, além do Paraná. Ele lembra que Jaboti tem uma tradição de 30 anos no cultivo de morango, porém, até quatro anos atrás quando foi criada a associação, os produtores dependiam de terceiros na comercialização.

"O Sebrae mostrou o nosso potencial, nos deu suporte, treinamentos e, hoje, alcançamos um mercado onde praticamente não temos concorrentes. Tudo isso elevou em 50% o valor agregado da nossa fruta. Mudou totalmente o nosso cenário", afirma.

São 21 associados ativos e 60 famílias que vivem da renda do morango em Jaboti. As cerca de mil mudas suspensas produzem morango o ano todo.



VITRINE DE PRODUTOS DIFERENCIADOS

Publicidade



Com queijos premiados em concursos estadual e nacional, a produtora Célia Borges Consani participa, pela primeira vez, como expositora na Feira de Sabores. Ela conta que produz queijos frescal, meia cura e muçarela na sua pequena propriedade, em Santana do Itararé, há 20 anos, mas há pouco tempo conquistou as inspeções municipal e estadual para a comercialização. Depois disso, vieram os reconhecimentos pela qualidade dos produtos, com as premiações.

“A feira abre muitas portas. Aqui, temos acesso a conhecimento e conversamos com pessoas com mais experiência no mercado. Vendi muitos queijos nesses dois dias”, comemora.

O produtor e torrefador de grãos de cafés especiais de Pinhalão, Jonas Aparecido da Silva, considera a feira uma vitrine importante para mostrar a qualidade dos cafés produzidos no norte pioneiro do Paraná. Ele conta que a família trabalha com café há cem anos. Na propriedade de 19 hectares, produz café commodity e cafés especiais, dos tipos cereja descascado e natural, que representam aproximadamente 5% da produção.

Além de participar como expositor, tem três lotes classificados no 11º Concurso de Qualidade de Cafés Sabores do Norte Pioneiro do Paraná 2023. Os grãos são vendidos no Paraná e em São Paulo.

“Temos um empório, no Mercado Municipal do Capão Raso, em Curitiba, onde vendemos nossos cafés e grãos de outras marcas que industrializamos em Pinhalão, além de outros produtos que trouxemos aqui para a feira, como as geleias artesanais”, completa.



FICAFÉ E FEIRA SABORES 2023