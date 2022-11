Saldo de empregos em Londrina tem leve recuada em outubro, mas segue positivo

O saldo de empregos formais em Londrina sofreu uma ligeira queda em outubro em relação aos últimos dois meses, mas segue positivo. Balanço divulgado nesta terça-feira (29) pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, apontou 1.110 novas vagas, resultado de 7.873 admissões e de 6.763 desligamentos.







Em agosto, Londrina registrou 1.111 novas vagas de trabalho e, em setembro teve o melhor resultado do ano até agora, com 1.153 postos criados.

No ano, o acumulado de postos de trabalho com carteira assinada também é positivo no município, com saldo de 7.688 vagas, sendo 80.484 admissões e 72.796 demissões.





O destaque em outubro foi o setor de serviços, responsável por 708 vagas abertas, o que corresponde a 63,8% do saldo positivo. Na sequência, vêm comércio (235) e construção civil (202). Os setores da indústria e da agropecuária registraram saldos negativos, com -34 e -1 vaga, respectivamente.

Entre as cinco principais cidades que compõem a RML (Região Metropolitana de Londrina), Cambé e Rolândia tiveram saldos de emprego positivo, com 103 e 94 novos postos de trabalho, respectivamente. O resultado das admissões e demissões ficou negativo em Arapongas (-55) e em Ibiporã (-48). No total, as maiores cidades da RML computaram 1.204 vagas abertas.





O setor de serviços encerrou outubro em destaque, com 819 postos de emprego, seguido por comércio (235) e construção civil (214). A indústria e a agropecuária tiveram saldo negativo de 32 vagas em cada setor.





O economista e coordenador do Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Marcos Rambalducci, ressaltou que a região já apresentava saldo positivo nos noves meses anteriores, mas chamou a atenção para os resultados da indústria. "A indústria perde dinamismo e deve levar a resultados negativos para os demais setores nos próximos meses", alertou.





