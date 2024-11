Sebrae realiza webinar gratuito para ensinar empresários a planejar os investimentos em TI para 2025

Investir em tecnologia é urgente diante de um mundo cada vez mais digital. Mas, por falta de orçamento ou de experiência, muitas empresas, especialmente as pequenas, enfrentam desafios na hora de integrar inovações à gestão. Para ajudar os negócios a transformarem despesas em investimentos estratégicos, será realizado, gratuitamente, no dia 2 de dezembro, às 19h, o webinar “Planejamento de gastos com tecnologia”. As inscrições podem ser feitas no link: https://bit.ly/4ewMb5u. As vagas são limitadas.





A transmissão on-line terá a participação do mestre em Ciência da Computação e CEO da Corelab, Thiago Zampieri, e de Edson Soares Junior, CEO da Z-ACT, startup focada em gerenciar de forma inteligente os ambientes de Tecnologia da Informação (TI) dentro das empresas. Os especialistas vão falar, entre outros temas, sobre a redução dos gastos em cloud, um serviço que fornece recursos computacionais, como armazenamento, bancos de dados, servidores, software, análise e inteligência, pela internet, e que é fundamental para todo tipo de negócio.

Serão apresentadas, também, ferramentas que geram aumento da produtividade, orientações de como fazer a integração eficaz de tecnologias, e sugestões do que pode ser terceirizado na área de desenvolvimento de TI. Diante do desafio da contratação de mão de obra na área, graças ao crescimento exponencial do setor de tecnologia no Brasil, os profissionais irão mostrar, ainda, como desenvolver um programa de retenção de talentos, para que as empresas não percam tempo e dinheiro na execução de projetos.





“O objetivo do webinar é ajudar negócios, de qualquer segmento, a fazer um bom planejamento de tecnologia, pensando em como cortar gastos desnecessários, otimizar os investimentos e se preparar para crescer de forma sustentável em 2025”, afirma Thiago Zampieri.

