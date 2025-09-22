Secretaria do Trabalho divulga quadro de vagas em Londrina

Nessa segunda-feira (22), a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina divulgou 282 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Dentre as oportunidades do mural de vagas, 50 são para auxiliar de linha de produção. Para essa função não é exigida escolaridade mínima, porém é necessário comprovar três meses de experiência na área. O salário é de R$ 1.800,00 mais benefícios.

Há outras 20 vagas para auxiliar de limpeza. A ocupação exige Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência no cargo. A vaga é ofertada na escala 12×36 com disponibilidade para diferentes turnos, e salário de R$ 1.764,00 mais benefícios.





Além dessas oportunidades, também há 10 vagas para servente de obras; oito para vendedor de serviços; oito para operador de negócios; cinco para operador de caixa; quatro para vendedor pracista e três para motorista entregador.

Encaminhamento





No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.

O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.



