Setor de serviços lidera a geração de empregos no Paraná em 2025

O setor de serviços foi o principal motor do mercado de trabalho paranaense no acumulado de 2025, com 55.516 vagas criadas entre janeiro e julho, mais da metade do total, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número também representa 91,2% de todas as 60.826 vagas criadas no setor em todo o ano de 2024 no estado.





Entre os principais destaques do segmento estão serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 25.834 empregos; administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais, com saldo de 17.424; transporte e armazenagem, com 6.057; alojamento e alimentação, com 3.135; e outros serviços, que engloba arte, recreação, esporte, com 3.042.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Escolas de idiomas





Nos subitens pesquisados pelo Caged, o segmento de educação, que envolve escolas e instituições de línguas estrangeiras, teve saldo positivo de 10.318 novos empregos no ano. Outros destaques são seleção e locação de mão-de-obra, com 9.451; transporte rodoviário de carga, com 2.997; serviços para edifícios e atividades paisagísticas, com 2.295; transporte rodoviário de passageiros, com 1.462; atividades jurídicas, de contabilidade ou auditoria, com 1.396; serviços ligados a TI, com 1.291; e atividades esportivas e recreação, com 1.012.

Publicidade





Apenas em julho, do saldo de 8.140 empregos formais, 5.067 foram ligados a serviços, indicador puxado principalmente por serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 2.773.





Setor sólido

Publicidade





O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, destacou que os números reforçam a solidez do setor, cujo PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 3,7% no acumulado dos últimos quatro trimestres. “Esse resultado confirma que o Paraná está no caminho certo. Além da indústria e do agronegócio, esse segmento que engloba uma diversidade muito grande de atividades segue fortalecendo nossa economia e garantindo oportunidades para diferentes perfis da população”, diz.





Outro avanço expressivo foi no setor de turismo do Paraná, que gerou 4.009 empregos formais entre janeiro e julho, de acordo com um levantamento da Secretaria do Turismo. O saldo representa aumento de 10,2% sobre o mesmo período do ano anterior. A distribuição regional dos empregos é um dos destaques. A região Rotas do Pinhão liderou o cenário, com 2.960 vagas criadas, seguida pelas regiões das Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (348) e Norte do Paraná (196).

Publicidade





Força do turismo





Segundo o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, a evolução reflete o papel estratégico das atividades turísticas na economia regional. “O turismo tem contribuído de forma significativa para a economia paranaense. A geração de empregos formais demonstra a capacidade do setor em promover o desenvolvimento. Isso acontece pelos eventos, festividades e atrativos que ganham cada vez mais espaço no orçamento das famílias”, afirma.

Publicidade





Em nível nacional, o maior gerador de empregos no ano também foi o setor de serviços, responsável por 688.511 vagas, com destaque para as áreas de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (265.093), além de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (240.070).





Outros segmentos

Publicidade





Além dos serviços, a indústria também teve participação relevante no acumulado de vagas do ano, com 23.807 novas carteiras assinadas, seguida pelo comércio, que somou 12.100 postos, e pela construção civil, com 9.248 oportunidades. A agropecuária, mesmo com saldo menor em números absolutos (1.618 vagas), também contribuiu para a expansão do emprego formal no Estado.

Publicidade





O Paraná chegou a 102.309 novos postos de trabalho com carteira assinada no período, garantindo a 3ª colocação nacional, atrás apenas de São Paulo (390.619) e Minas Gerais (152.005). Na região Sul, o estado segue na liderança, à frente de Santa Catarina (82.993) e Rio Grande do Sul (76.040).





Empregabilidade em todas as regiões





Segundo o Caged, 82% dos municípios tiveram saldo positivo no número de empregados com carteira assinada no período de janeiro a julho. Ou seja, 327 das 399 cidades tiveram mais contratações do que demissões nos primeiros sete meses.





De acordo com o secretário, esses dados mostram que a geração de oportunidades não está concentrada apenas nas grandes cidades, mas alcança diferentes regiões do estado. Essa capilaridade fortalece o desenvolvimento local e amplia as perspectivas de crescimento econômico de forma equilibrada.





“Estamos construindo um ciclo de oportunidades em todas as regiões do estado. O saldo positivo em mais de 300 municípios mostra que o Paraná cresce de forma equilibrada e inclusiva, levando emprego e renda para milhares de famílias. Esse é o nosso compromisso: fazer do Paraná um exemplo nacional em geração de trabalho e valorização da mão de obra”, disse Do Carmo.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



