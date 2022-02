Setor turístico cresce 13,7% e área de serviços avança 8,3% no Paraná, segundo IBGE

“O setor turístico esteve entre os que enfrentaram as maiores dificuldades durante a pandemia. Mas essa retomada no ano passado abre uma nova perspectiva, principalmente com o avanço da vacinação no Paraná”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “O governo do estado sempre acreditou muito no setor e poderá retomar, neste ano, as atividades voltadas para o incremento do turismo regional e suas diversas vertentes”.

A partir de abril, esse resultado começa a ser revertido e, após sucessivas altas a cada mês, em outubro veio o primeiro resultado positivo no acumulado de 12 meses, com aumento de 2,3%. As taxas de crescimento em dezembro, período em que se inicia a temporada de verão, foram fundamentais para fechar o ano com bons números. O setor avançou, naquele mês, 6% com relação a novembro e 22,5% ante dezembro de 2020.

Uma das principais atividades afetadas pela pandemia de Covid-19, o turismo paranaense apostou na retomada e alavancou o crescimento ao longo dos meses. Segundo o IBGE, o setor iniciou o ano com resultados muito baixos. Em janeiro, a variação acumulada de 12 meses era -37,1%, na comparação com os 12 meses anteriores.

A movimentação das atividades turísticas cresceu 13,7% no Paraná em 2021, na comparação com o ano anterior. Os dados constam na Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O setor de serviços como um todo avançou 8,3% no consolidado do ano passado.

Cataratas

Principal ponto turístico do estado, o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as Cataratas do Iguaçu, superou as expectativas de público em 2021. A unidade de conservação recebeu 655.335 visitantes durante o ano. Houve grande aumento no segundo semestre, com 446.975 turistas visitando a atração, 105% a mais que nos últimos seis meses do ano anterior.





Segundo a administração do parque, 92% dos visitantes foram brasileiros, mas turistas de 100 nacionalidades diferentes estiveram no local. Na sequência dos países com mais representatividade vêm Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, França, Alemanha, Espanha, Rússia e Peru.





Os estados brasileiros que registraram o maior número de visitas, respectivamente, são: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Ceará e Bahia.