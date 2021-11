Shopping de Londrina inicia semana de ofertas para Black Friday

O Boulevard Shopping e sua administradora Aliansce Sonae, se preparam para a Black Week – principal semana de ofertas do ano com a campanha “Week Tudoooo! - um exagero de descontos”. Durante toda essa semana, de 22 a 28 de novembro, os consumidores encontrarão descontos imperdíveis em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos.

Com uma pegada bem-humorada e seguindo a linguagem de mídias sociais, a campanha reforça que a Black Week é uma grande oportunidade para o consumidor encontrar as melhores ofertas, com descontos em uma grande variedade de produtos. Disponíveis nas lojas físicas e no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal.

“A Black Friday é uma data muito esperada, tanto para lojistas quanto para consumidores. Estamos apostando em boas ofertas para que os clientes possam adquirir o que precisam e ainda antecipar as compras de Natal”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.





A campanha é válida para lojas físicas e online. Para isso, uma vitrine virtual está disponível no site do empreendimento, com opções imperdíveis de produtos desde roupas e calçados, até eletrônicos, perfumes, maquiagens, eletrodomésticos e muito mais.





“Mantivemos o formato híbrido de fazer compras, mas acreditamos que nesta Black Friday muitas pessoas vão optar pelas compras presenciais, para reviver a experiência de explorar a ampla variedade de produtos que só um shopping oferece. Buscamos, para os ambientes físico e digital, formatos cada vez mais confortáveis e inovadores, com foco em elevar o padrão da experiência phygital do consumidor”, destaca Ana Paula Niemeyer, diretora de marketing da Aliansce Sonae.