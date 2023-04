Sindicato dos bancários protesta em Londrina após fechamento de cinco agências do Bradesco

O Sindicato dos Bancários de Londrina vai realizar protesto na segunda-feira (24/04), a partir das 10h, em frente à agência Willie Davids, do Banco Bradesco, para denunciar a precarização no atendimento aos clientes e usuários da instituição financeira na cidade. A agência está localizada na Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Santa Catarina.







Segundo o presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, o banco fechou três agências em Londrina, uma em Uraí e uma em Cambé e transferiu as contas dos clientes para outras unidades, ampliando ainda mais a quantidade de pessoas a serem atendidas.

Publicidade

Publicidade





“Essa é mais uma reestruturação que o Bradesco está fazendo para reduzir o número de agências no país e que vem acompanhada de demissões. Nos últimos três meses foram demitidos cinco bancários em nossa base territorial, mas sabemos que em pouco tempo muitos outros perderão o emprego, porque o banco só está preocupado em reduzir custos operacionais sem levar em conta o que isso representa para os clientes e a sociedade”, critica o sindicalista.





Felipe afirma que o objetivo do banco é ampliar ainda mais as operações pelas plataformas digitais e nos terminais de atendimento eletrônico, só que muitas pessoas não têm condições de acessar esses serviços, como os idosos e clientes com menor poder aquisitivo que não sabem manusear esses equipamentos. “Isso leva ao aumento do número de pessoas que precisam de orientação nas salas de autoatendimento das agências, porque o banco não permite que elas acessem os caixas presenciais e são poucos os funcionários disponíveis para prestar esse tipo de serviço”, denuncia.





Ainda de acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Londrina, além das dificuldades enfrentadas pelos clientes e usuários, essa reestruturação do Bradesco agrava ainda mais as condições de trabalho dos funcionários, que há anos são obrigados a atender um maior número de clientes a atingir metas cada vez maiores de venda de produtos financeiros a eles. “Nós queremos mais contratações para que os bancários tenham condições adequadas de trabalho e que os clientes e usuários possam ser atendidos presencialmente nas agências de forma ágil, sem ter que esperar longo tempo nas filas do banco.





A reportagem questionou à assessoria do Bradesco sobre o motivo do fechamento das agências, quantos funcionários foram demitidos e quais medidas foram tomadas para que a transferência de contas para outras agências não sobrecarreguem os funcionários. O texto será atualizado assim que os questionamentos forem respondidos.