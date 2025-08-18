Sinditrigo-PR realiza Café Moageiro nesta terça-feira, em Londrina

Principal polo moageiro de trigo do Brasil, responsável pelo processamento de 30% da produção nacional e pela moagem de 4 milhões de toneladas do grão ao ano, o setor se reúne em Londrina, nesta terça-feira (19), para a 8ª edição do Café Moageiro.





Promovido pelo Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Paraná (Sinditrigo-PR), o evento acontecerá a partir das 8 horas, no Recinto Milton Alcover, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina (PR).

Com aproximadamente 40 moinhos de trigo, o Estado detém o maior parque moageiro de trigo do país. Apesar da robustez, o setor enfrenta desafios significativos e complexos, como a redução sistemática de área plantada, infraestrutura deficitária em armazenamento e logística, e as crescentes ameaças climáticas, temas que estarão em pauta no Café Moageiro 2025.





A abertura oficial do evento, marcada para 8h30, contará com uma palestra com o tema Panorama Tributário – sua empresa está preparada para 2026?, ministrada pelo economista e advogado Luiz Renato Oliveira Jorge Hauly, e pelo advogado Victor Hugo Scandalo Rocha, abordando os impactos da reforma tributária na indústria.

Na sequência, dois painéis estratégicos serão realizados. O primeiro discutirá a visão dos traders do trigo no mercado internacional, com a presença de Celso Rodrigo dos Santos (ADM do Brasil), Douglas Araújo (CJ International Brasil) e Mauricio Ghiraldelli (diretor de suprimentos da Viterra-Bunge) proporcionando uma análise global do cenário.





O segundo painel abordará a visão dos traders do trigo no mercado nacional, com a participação de Luana Moreno (Trader da cooperativa Coamo Agroindustrial), do agrônomo Carlos Hugo Godinho, e de Walter Von Muhlen Filho (trader de trigo na Serra Morena Commodities).

Momento Estratégico para o Setor

A realização do Café Moageiro em agosto é considerada estratégica para o setor. Paloma Venturelli, presidente do Sinditrigo-PR, explica que este é o período em que o cenário do trigo no Brasil começa a se definir, com a área plantada no Rio Grande do Sul já estabelecida, algumas regiões com o trigo prestes a ser colhido, uma estimativa da safra na Argentina e nos Estados Unidos, e uma leitura econômica que pode indicar os rumos da cotação do dólar – variável que impacta diretamente o custo da matéria-prima para os moinhos. “É um momento ideal para avaliarmos essas informações e nos prepararmos para as decisões estratégicas dos próximos meses”, contextualiza Venturelli.

Uma análise aprofundada da conjuntura se faz necessária, especialmente porque o Paraná, embora seja o maior produtor de trigo, não é autossuficiente na produção do grão, enfrentando uma deficiência de cerca de 1 milhão de toneladas. O Estado complementa essa demanda com produtos vindos do Rio Grande do Sul, Argentina e, em menor escala, do Paraguai e São Paulo.





Fornecedor de farinha

Além de sua relevância na moagem, o Paraná também se destaca como um importante fornecedor de farinha para diversas regiões do Brasil. Segundo Paloma Venturelli, cerca de 50% da farinha produzida no Estado é destinada a outros estados brasileiros, sendo São Paulo o principal destino dessa produção.

Serviço

8º Café Moageiro

Data: 19 de agosto

Horário: das 8h às 12 horas

Local: Recinto Milton Alcover, Parque de Exposições Ney Braga – Londrina

Realização: Sindicato das Indústrias de Trigo do Estado do Paraná (Sinditrigo-PR)





