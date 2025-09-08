Pesquisar

Sine Londrina publica 693 novas vagas de emprego para diversas áreas

Redação Bonde com N.Com
08 set 2025 às 16:59

Ari Dias/AEN
Nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina divulgou 693 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.


Dentre as oportunidades do mural de vagas, 40 são para auxiliar de limpeza. Para essa função, é preciso ter Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência na área. O salário é de R$ 1.660,00 mais benefícios.

Há outras 40 vagas para auxiliar de logística. O cargo pede Ensino Fundamental completo, sem a necessidade de experiência prévia no segmento. A remuneração é de R$ 2.100,00 mais benefícios.


Além dessas oportunidades, também há 30 vagas para recepcionista atendente e outras 25 para as ocupações de motorista de ônibus urbano e operador de caixa. A lista ainda inclui mais 22 oportunidades para trabalhador da cultura de milho e sorgo; 10 vagas para atendente de loja; nove para auxiliar de linha de produção; oito para vendedor de serviços e seis para ajudante de obras.

Nesta semana a SMTER divulgou 21 oportunidades para pessoas com deficiência ou em reabilitação, com vagas distribuídas em nove funções diferentes. Do total, 10 são destinadas para trabalhadores de serviços de limpeza, sem a necessidade de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1.603,00 mais benefícios. Os detalhes das demais oportunidades estão disponíveis no mural de vagas.


Encaminhamento

No quadro de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.


O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

