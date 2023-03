Sine na Comunidade vai visitar região do Cambé 2 nesta terça-feira

O Sine na Comunidade vai visitar mais uma região nesta terça-feira (14). Nesta edição, a ação vai até a região do Cambé II para ofertar vagas de empregos e diversos outros serviços à população.





A equipe estará na Paróquia Cristo Rei (avenida Santo Cassaro, 429), das 8h30 às 16h. São cerca de 60 vagas de emprego para contratação imediata.







José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho, explica que o objetivo do Sine na Comunidade é disponibilizar à população todos os serviços que já são ofertados diariamente na Agência do Trabalhador, mas de forma mais individualizada, porque atende um número menor de pessoas.

Além disso, quem for até o local no dia da ação já pode sair com um contrato de emprego em mãos.





A população também vai receber orientações gerais sobre os assuntos voltados à pasta, como a pré-inscrição para os cursos de capacitação disponibilizados pelo município, cadastro das pessoas interessadas em terminar os estudos e informações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

O secretário destaca que as 60 vagas de trabalho são para diversos cargos e funções em sete empresas diferentes.





“É uma forma de conseguir o primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. Você chega com o currículo e pode sair com um contrato de trabalho em mãos”, ressalta Rolim.





