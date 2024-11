Sincoval corre atrás de CCT dos comerciários para aprovar funcionamento das lojas no fim do ano

O Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) corre para tentar aprovar a proposta de CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), que está atrasada desde maio deste ano, no início de novembro, mês que tem três feriados e é seguido do período natalino, principal data para vendas.





Uma nova proposta foi encaminhada para o Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina) nesta sexta-feira (1º). Por conta do atraso na CCT, o Dia de Finados, neste sábado (2), não terá funcionamento nas lojas de rua e, segundo Manoel Teodoro da Silva, vice-presidente da entidade representativa dos trabalhadores, não há como negociar trabalhos em feriados sem uma convenção ativa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A proposta enviada para o Sindecolon prevê a reposição da inflação, que chegou a 3,2%, mais aumento real de 1,7% - totalizando reajuste de 4,9% - com um salário mínimo para a categoria de R$ 1.920. Os valores precisam ser aprovados pelos trabalhadores em assembleia, mas, o presidente do Sincoval, Ovhanes Gava, tem boa expectativa de que será aceita.





Além dos reajustes, a CCT já tem previsão de como funcionará o comércio de dezembro até 30 de abril. No último mês do ano, as lojas passam a funcionar das 9h às 22h durante a semana e das 9h às 21h nos três primeiros sábados, a partir do dia 5. Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, o funcionamento será das 9h às 17h.

Publicidade





Além disso, há a previsão de troca do feriado municipal do aniversário de Londrina, no dia 10, por uma folga no dia 2 de janeiro do ano seguinte, prática já recorrente. Gava também tenta emplacar a abertura das lojas no domingo de 22 de dezembro, antes do Natal, das 9h às 17h. Para isso, os trabalhadores receberão R$ 150 pelo dia trabalhado, R$ 25 de alimentação e mais uma folga, conforme ocorreu no feriado de 12 de outubro e que pode se repetir nos feriados de novembro.





Além do Dia de Finados, o mês de novembro tem os feriados no dia 15, da Proclamação da República, e, a partir de 2024, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado no dia 20. “O Dia de Finados, nos foi colocado que é um dia de reflexão e nós aceitamos isso. Mas, acredito que vamos ter avanço em um dos feriados de novembro, ou nos dois”, avalia Gava.

Publicidade





Sobre a demora na negociação da CCT, Manoel afirma que alguns empresários acham que vão conseguir “coisa melhor”. “Todo ano é essa lenga-lenga. Fica perdendo tempo com bobagens. É pouca coisa de aumento e as empresas vão perdendo vendas, porque esse reajuste vai girar na praça”, afirma.