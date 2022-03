Startup de Londrina recebe investimento de R$ 3 milhões

O mercado de startups anda bastante aquecido em Londrina. A Fortmobile, focada em soluções tecnológicas que simplifiquem a contabilidade de pequenas empresas do setor de serviços, recebeu investimento em transação de R$ 3 milhões do fundo de capital de risco (venture capital) Bowl Ventures.

Segundo o CEO da Fortmobile, Guilherme Bittencourt, os recursos serão utilizados em três frentes: desenvolvimento de tecnologia; comercial e de marketing; e atendimento ao cliente. “Em termos de tecnologia, vamos simplificar e tornar os processos ainda mais intuitivos. Comercialmente, queremos expandir nossa base de atuação. Atualmente temos clientes em oito estados do Brasil nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Para atender mais clientes, precisamos de mais profissionais. Queremos aumentar em quatro vezes o time de contadores”, explica Bittencourt. As contratações, aliás, não serão apenas no campo das Ciências Contábeis. “Vamos ampliar o time comercial/marketing e de tecnologia em três vezes também”, complementa o CEO.

De acordo com o sócio e diretor de tecnologia da Fortmobile, Fernando Rocha, pesou a favor da firma em receber investimento o time de empreendedores, a cartela de clientes e ainda o fato de a startup já ter faturamento apesar do pouco tempo de existência, um ano e meio. “Eles perceberam que temos boa experiência e maturidade para conduzirmos o negócio, algo que muitas startups não conseguiram alcançar”.





Rocha reforça que o mercado está altamente competitivo, sem espaço para empresas iniciantes que não apresentam resultados concretos e que provem a capacidade de crescimento. “Muitas pessoas acham que basta ter um ambiente de descontração, com videogames e pufs, e sócios sorridentes para a startup dar certo. Não é por aí. É preciso desenvolver a tecnologia, levar ao mercado, conseguir clientes, fazer correções, reduzir custos e ainda crescer em pouco espaço de tempo. Tudo isso demanda muito trabalho”, alerta.





