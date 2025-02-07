Tiago Amaral reclama de ‘herança’ no transporte coletivo em Londrina

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), reclamou nesta quinta-feira (6), durante uma entrevista coletiva, sobre a “herança” deixada pela gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP) na tarifa do transporte coletivo.





Hoje, o londrinense paga R$ 5,75, mas a tarifa técnica, cuja diferença é custeada pelos cofres públicos, subiu de R$ 8,75 para R$ 11,8, na área da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), e de R$ 8,26 para R$ 10,2, na área da LondriSul, conforme decreto publicado pelo ex-prefeito no dia 30 de dezembro de 2024.

Questionado sobre possíveis mudanças no valor da passagem, o prefeito disse que um estudo está sendo desenvolvido e será apresentado em breve, mas criticou a forma como o processo foi conduzido. “Ao que tudo indica, realmente foi irresponsável, mas isso vai ser apresentado pelo corpo técnico”, disse.





Amaral disse desconhecer outra cidade cuja diferença seja tão grande e que, no final das contas, o custo alto fica para o cidadão - uma vez que há aplicação de recursos públicos.

“Pago direto na tarifa ou não, vai ser pago pelo cidadão. Essa surpresa, ‘presentinho’ de última hora [o decreto do dia 30], realmente é assustador a forma como foi conduzido. Mas, como eu disse, vai ser apresentado pelo nosso time.”





Em meio aos estudos feitos pela Prefeitura, Tiago Amaral falou que "não necessariamente" será decreto algum aumento na tarifa pública - como aconteceu nos últimos dois anos - e que o intuito é minimizar o impacto para quem está na ponta. “Estamos pensando bastante sobre isso”.





