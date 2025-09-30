Tomate, óleo e margarina puxam alta de 4,36% nos produtos da cesta básica em Londrina

A cesta básica em Londrina encerrou setembro com alta de 4,36% sobre agosto. O preço médio foi de R$ 631,09 contra R$ 604,72 no mês anterior. Tomate, margarina e óleo de soja, nesta ordem, foram os produtos que registraram os maiores aumentos.





O levantamento é feito mensalmente pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), do câmpus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em Londrina. No final de cada mês, os pesquisadores vão a campo para cotar o preço dos 13 itens que compõem a casta básica em 11 supermercados da cidade, distribuídos em todas as regiões.

A pesquisa aponta uma tendência de estabilidade nos últimos meses. Em julho, o valor médio da cesta foi calculado em R$ 633,02. Até o momento, março teve a cesta mais cara do ano, calculada em R$ 660,31.





Na comparação com setembro de 2024, quando a cesta básica foi cotada em R$ 585,40, em setembro deste ano houve alta de 7,80%. Em relação ao dia 1º de janeiro deste ano, quando custava R$ 625,45, a alta foi de 0,9%.

O valor final da cesta básica calculado pelo NuPEA é o resultado da média obtida a partir dos preços dos 13 itens praticadas nos 11 supermercados visitados. Mas todos os meses, os pesquisadores divulgam os valores mínimo e máximo.





Em setembro, o mínimo foi de R$ 539,81, 14,5% mais baixo do que o preço médio registrado no mês. Mas para economizar na compra, o consumidor teria que passar por cada uma das 11 lojas comprando em cada uma delas os itens mais em conta.

Como essa é uma prática distante da realidade da maioria dos consumidores, o NuPEA também calcula quanto custaria a cesta se as compras fossem feitas no supermercado mais barateiro. Nesse caso, a economia seria um pouco menor, de 9,6%, com o preço final de R$ 570,33.





Na outra ponta, o consumidor que realizasse as compras no supermercado com os preços mais altos, pagaria 10,8% a mais pela mesma cesta, cotada a R$ 699,17. Os diversos cenários calculados pelo estudo demonstram que pesquisar antes de comprar ainda é a melhor forma de esticar o orçamento.

Em setembro, sete dos 13 produtos considerados essenciais tiveram aumento. O tomate liderou a lista, com uma variação de 28,0%. Em seguida, aparecem a margarina, com a alta de 17,0%, o óleo de soja (10,0%), o pão (4,1%), a banana (3,5%), o feijão (2,8%) e a carne (2,2%).





