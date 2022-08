Trezentos mil paranaenses devem ser beneficiados no 4º lote de restituição do IR

O quarto lote da restituição do Imposto de Renda 2022 foi liberado nesta quarta-feira (31), injetando R$ 46 milhões na economia dos municípios do Norte do Estado, nas regiões de Londrina, Apucarana, Ivaiporã, e Norte Pioneiro.





De acordo com a delegacia da Receita Federal de Londrina, são 43 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

No Paraná, receberão a restituição 322.173 contribuintes, com o total de restituições somando R$352.740.086,53. No ano, já foram contemplados no Estado 1,16 milhão de contribuintes, totalizando R$ 1,32 bilhão em créditos.

Para Angelo Pamplona, diretor da ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina), o recurso deve aquecer a área do comércio e de serviços na região: “As pessoas aproveitam para comprar produtos que faltam em casa ou para gastar em outros bens e serviços. Isso gera mais vendas na região, e, consequentemente, gera mais contratações e empregos”.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.





O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil.





Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).





Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".