Usuários reclamam de problemas no Pix nesta sexta-feira

Usuários do sistema de pagamentos Pix de vários bancos enfrentam dificuldades para executar transferências no começo da tarde desta sexta-feira (6). O problema afeta várias instituições bancárias, como o Itaú, Nubank e PicPay, entre outros.





O site Down Detector divulga a instabilidade reportada por diversos usuários, o que indica que o problema é generalizado no país. Entretanto, vários deles notificam problema com próprio banco, diluindo os números reais.

Às 13h06, por exemplo, o site trazia pico de 1.622 reclamações diretas sobre o Pix; o Nubank tinha 928 notificações no site às 12h38; o Itaú, 649 (13h09); o PicPay, 251 (13h09); e o Banco Central, 197 (13h11).





Embira estas sejam as cinco instituições que figuram como as que mais receberam reclamações entre todas as verificadas pelo site, também há indicações para o Bradesco, Santander, Banco Inter e diversos outros, incluindo empresas de telefonia – que também atuam com pagamentos - nos primeiros lugares.





A reportagem solicitou informações ao Banco Central sobre o motivo da instabilidade e previsão de regularização e aguarda a resposta, que será incluída assim que chegar.