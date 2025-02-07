Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Dinheiro parado

Usuários reclamam de problemas no Pix nesta sexta-feira

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
07 fev 2025 às 13:47

Compartilhar notícia

Imagem de Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Usuários do sistema de pagamentos Pix de vários bancos enfrentam dificuldades para executar transferências no começo da tarde desta sexta-feira (6). O problema afeta várias instituições bancárias, como o Itaú, Nubank e PicPay, entre outros.


O site Down Detector divulga a instabilidade reportada por diversos usuários, o que indica que o problema é generalizado no país.  Entretanto, vários deles notificam problema com próprio banco, diluindo os números reais. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Às 13h06, por exemplo, o site trazia pico de 1.622 reclamações diretas sobre o Pix; o Nubank tinha 928 notificações no site às 12h38; o Itaú, 649 (13h09); o PicPay, 251 (13h09); e o Banco Central, 197 (13h11).


Embira estas sejam as cinco instituições que figuram como as que mais receberam reclamações entre todas as verificadas pelo site, também há indicações para o Bradesco, Santander, Banco Inter e diversos outros, incluindo empresas de telefonia – que também atuam com pagamentos - nos primeiros lugares.


A reportagem solicitou informações ao Banco Central sobre o motivo da instabilidade e previsão de regularização e aguarda a resposta, que será incluída assim que chegar.

PIX Instabilidade itau Nubank Banco do Brasil Caixa Bradesco
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas